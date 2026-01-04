Krčma kao način života
‘Gutljaj prošlosti’ je vrijedan doprinos povijesti svakodnevice i povijesti slobodnog vremena u Zagrebu
Izložb ‘Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.)’, postavljena je u Muzeju grada Zagreba u studenome prošle godine. Sadržajno izložba prati Zagreb od početaka industrijalizacije krajem 19. stoljeća, vremenu u kojem se grad rapidno širi površinom i brojem stanovnika, do pred početak Drugog svjetskog rata u Europi, kad mu je stanovništvo utrostručeno. Posjetitelj bi se mogao i pukim pogledom na popis od tridesetak kavana ili pedeset gostionica u promatranih šezdesetak godina zagrebačke povijesti, zamisliti nad činjenicom da su sve odreda smještene u ono što danas percipiramo više ili manje užim centrom grada. Zagreb se nastavio rapidno širiti i u idućih osamdesetak godina do tada neslućenih razmjera. A ne gine mu možda takva sudbina niti u budućnosti. H-alter