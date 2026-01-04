'Gutljaj prošlosti' je vrijedan doprinos povijesti svakodnevice i povijesti slobodnog vremena u Zagrebu - Monitor.hr
Krčma kao način života

‘Gutljaj prošlosti’ je vrijedan doprinos povijesti svakodnevice i povijesti slobodnog vremena u Zagrebu

Izložb ‘Gutljaj prošlosti – Stare zagrebačke kavane, krčme i gostionice (1887. – 1939.)’, postavljena je u Muzeju grada Zagreba u studenome prošle godine. Sadržajno izložba prati Zagreb od početaka industrijalizacije krajem 19. stoljeća, vremenu u kojem se grad rapidno širi površinom i brojem stanovnika, do pred početak Drugog svjetskog rata u Europi, kad mu je stanovništvo utrostručeno. Posjetitelj bi se mogao i pukim pogledom na popis od tridesetak kavana ili pedeset gostionica u promatranih šezdesetak godina zagrebačke povijesti, zamisliti nad činjenicom da su sve odreda smještene u ono što danas percipiramo više ili manje užim centrom grada. Zagreb se nastavio rapidno širiti i u idućih osamdesetak godina do tada neslućenih razmjera. A ne gine mu možda takva sudbina niti u budućnosti. H-alter


26.12.2025. (17:00)

Kad film odluči ne biti film, a Zagreb postane laboratorij

U MSU-u otvorena retrospektivna izložba GEFF 63–69 o antifilmu i filmskoj avangardi

U Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu otvorena je retrospektivna izložba GEFF 63–69: od antifilma do crnog vala, posvećena Genre Film Festivalu, prvom festivalu eksperimentalnog filma u bivšoj Jugoslaviji. Izložba prikazuje GEFF kao središte filmske i umjetničke avangarde šezdesetih godina, okupljeno oko Kinokluba Zagreb i Mihovila Pansinija. Poseban dio čini kino-box s 33 kratka filma ključnih autora tog razdoblja. Izložba ostaje otvorena do 15. veljače 2026. HRT

15.08.2025. (19:00)

Filmovi ceste, neobičnih ljudi i nemirnog duha

Wim Wenders proslavio 80. rođendan, u njegovu čast je u Bonnu otvorena prigodna izložba

U Bundeskunsthalle u Bonnu priređuje se velika retrospektivna izložba koja prikazuje njegovo golemo stvaralaštvo — film, fotografiju, bakropise i pisanu riječ — sve povezano trajnom temom što znači kretati se svijetom. Za Wendersa kretanje nikad nije bilo samo prelazak udaljenosti — nego otkrivanje. Rođen u Düsseldorfu 1945. na kraju Drugog svjetskog rata, odrastao je u gradu gotovo u potpunosti sravnjenom sa zemljom. Na otvorenju izložbe, Wenders — koji sebe često naziva lutalicom — prisjetio se nadrealnog kontrasta između poslijeratne Njemačke i udaljenih mjesta koja je otkrivao kroz djedovu enciklopediju i očeve novine. „To je za mene bilo golemo otkriće i to je bila pokretačka snaga moga života. Svijet je bio bolji. Uvijek sam želio znati sve o njemu… Da sam ostao kod kuće, ne bih danas bio ovdje”, rekao je za DW. Ta dječja žudnja za novim usmjerilo je njegov kreativni put koji se protegnuo preko kontinenata i žanrova.

21.10.2024. (19:00)

Fizičko skrolanje

Umjetnički maraton po galerijama: ‘brzinski’ obilazak izložbi u raznim galerijama

Manifestacija Reli po galerijama, održana ove subote, 19. listopada ponovno je pokazala svoju vrijednost kao jedinstven kulturni događaj koji povezuje publiku s umjetničkim prostorima na inovativan način. Veliki broj posjetitelja uživao je u obilasku galerija  i raznolikim izložbama koje su obuhvatile radove 36 umjetnika svih generacija, a posebno se ističe činjenica da su mnogi sudionici uspjeli obići svih 15 galerija. Nova mobilna aplikacija za obilaženje galerija, u koju se registriralo više od 400 korisnika, povećala je uključenost posjetitelja i pokazala se kao koristan alat za lakše praćenje rute i informiranje o izložbama u svakoj galeriji. Journal

12.10.2024. (22:00)

Stripovi kao iz Močvare

Izložba radova i promocija nove knjige “Doberman” vizualnog umjetnika Igora Hofbauera Hofa

Nije ovaj događaj privukao samo stripaše i ljubitelje stripa, već i brojne stalne posjetitelje kluba Močvara koji je oslikao i za čiji je vizualni identitet već dva desetljeća ponajviše zaslužan upravo Hof. Na samom događaju nije se našlo vremena za standardne govorancije, jer su posjetitelji odmah navalili na štand s kojeg su entuzijastično grabili plakate i knjige, a ponajviše spomenuti novi naslov “Doberman”. Kao i sav dosadašnji Hofbauerov rad, i “Doberman” je teško prepričljiv skup nadrealističkih crteža prožetih autorovim specifičnim smislom za humor i prepun sitnih detalja na koje valja obratiti pozornost, a uživanje u njima iziskuje koncentraciju i predanost koja će vas s lakoćom natjerati da se izgubite u tom urnebesnom i šarenom ludilu dok prebirete po stranicama ove knjige. Ravno do dna

30.09.2024. (21:00)

Red filmova, izložbi i glazbe

Kulturni tjedan: Organ vida, jugoslavenski Crni val, Partiberjkers, Laibach…

Ovaj tjedan u Zagrebu obiluje kulturnim događanjima. Izdvajamo nekoliko:

  • Međunarodni festival Organ Vida (utorak, MSU): Trinaesto izdanje bijenalnog festivala fotografije s izložbom „Trnci i leptirići“ prikazuje radove deset finalista, odabranih među 300 prijavljenih umjetnika. Izložbe su otvorene do 3. studenog.
  • Ciklus crnog talasa (srijeda, Kinoteka): Početak sezone u Kinoteci posvećen je filmovima jugoslavenskog crnog talasa, poznatima po svojoj formalnoj inovativnosti i kritičkom stavu.
  • Buzz’ Ayaz & The Cyclist Conspiracy (četvrtak, Močvara): Glazbeni događaj koji spaja drevne tradicije s modernom psihodelijom kroz zvukove istoka i meditacije.
  • Macbeth kao farsa (petak, ZKM): Johan Simons i ekipa u apsurdnoj obradi jedne od najpoznatijih tragedija Williama Shakespearea.
  • Laibach u Boogaloo-u (subota): Slovenski kolektiv promovira reizdanje kultnog albuma Opus Dei uz posebnu koncertnu izvedbu.

tportal nije spomenuo koncert Partibrejkersa u Tvornici. Sviraju ovaj petak, više informacija na Forumu.

28.08.2024. (21:00)

Nije za samosvjesne i čedne osobe

Na izložbu o naturizmu u Francuskoj posjetitelji mogu doći potpuno goli

Jednom mjesečno posjetitelji izložbe u Marseilleu mogu samo u cipelama i bez odjeće istražiti povijest naturizma u Europi. Čelnik francuske naturističke organizacije FFN Eric Stefanut rekao je francuskoj novinskoj agenciji AFP da bi posjetitelji trebali nositi cipele iz predostrožnosti, kako bi “izbjegli špranje”. Naturistički pokret pojavio se u Švicarskoj i Njemačkoj u 19. stoljeću, rekao je za AFP Bruno Saurez, voditelj lokalne udruge naturista. Prva francuska naturistička skupina pojavila se u Provansi na jugoistoku zemlje 1930. godine prije nego što se proširila po cijeloj zemlji. Index

15.11.2021. (21:00)

Gledaj da vidiš

Trinaesta izložba u sklopu Dana fotografije Arhiva Tošo Dabac

Od 4.11. do 28.11.2021 u MSU Zagreb. Središnja tema istraživanja Dabčevih fotografija postalo je kretanje gradom jer “on je fotograf trotoara, zanat mu je cesta, a zvanje intuicija”. u sklopu akcije „S Dabcem po gradu” nastala su zapažanja građana o gradu, koja su predstavljena izložbom. Nova zapažanja, bilo crtež, bilo zapis ili fotografija, posjetitelji izložbe mogu priložiti do kraja trajanja izložbe. Nakana je akcije potaknuti građane na zauzimanje aktivnijeg stava prema okolini jer, kako bi bard rekao: “U prvom redu ljudi ne znaju gledat. Prolaze stalno istim rolo ulicama pa su navikli na neke prizore i neke stare pejsaže ili parkove ili zapravo ne vide njihovu ljepotu i ne znaju u njima uživati. Dakle, zadaća dobrog fotografa je ta da im možda skrene njihovu pažnju što je u njihovoj neposrednoj blizini i što bi trebalo malo točnije pogledati i možda i uživati u tom a ne mislit samo na svakodnevni posao, na pare, na zaradu itd.” MSU

12.10.2021. (20:00)

Pola ure kulture

Hrvatski Radio: Izložbe Drava Art Biennale, Tamara Bilankov, Jaka Babnik

Više nego aktualna tema vode u fokusu je, i to već dvadesetak godina, koprivničkog Drava Art Biennalea. Sve akutnija problematika privlači i sve više umjetnika. O ovogodišnjem izdanju poslušajte osvrt nekadašnjeg ravnatelja Muzeja grada Koprivnice Marijana Špoljara. Još jedna aktualna tema, ona škole i školskog iskustva, našla se u središtu promišljanja umjetnice Tamare Bilankov. Izložbu je postavila u zagrebačkoj Galeriji Vladimira Nazora, naziv joj je „Apstraktno iskustvo škole“. U Triptihu možete čuti osvrt naše likovne kritičarke Mirne Rul. Galerija Spot, kao nastavak svojeg iznimno zanimljivog i vrhunski profiliranog programa promišljanja i prezentiranja suvremene fotografije, postavila je izložbu “Stilske vježbe” slovenskog fotografa Jake Babnika. Osvrt je pripremila Jelena Pašić. HRT Radio

16.06.2021. (16:30)

‘Nesvrstani’ u Laubi do 20. lipnja

U zagrebačkoj Laubi se od 17. do 20. lipnja održava četvrto izdanje Boutique Art Faira Nesvrstani. Među izloženima su radovi renomiranih umjetnika kao što su Julije Knifer, Lovro Artuković, Ivan Kožarić… kao i mladih umjetničkih snaga među kojima su Dominik Vuković, Emanuela Lekić, Miron Milić, Teo Kiš, Lorna Kijurko i Nikica Jurković. Vizkultura