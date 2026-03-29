Antistres, ali je posao

Što dalje ljudi idu s fensi i intrigantnim tretmanima u wellnesima, to više ulaze u ritualni pokušaj da ponovno postanu čisti – detoksikacijom se bore s ultratoksičnim svijetom, piše časopis Outside o velikom biznisu wellnessa i neobičnim novim tretmanima koje nude spa klinike. Spa industrija danas u SAD-u vrijedi 16 milijardi dolara, 21.000 spa-klinika ima 179 milijuna posjeta godišnje i nude ogroman dijapazon mogućnosti (šalice po koži, puževi po licu itd.). Outsideova novinarka duhovito piše o najnovijem proizvodu kojeg je probala – tretman, khm, vagine parom iz biljnog čaja nakon čega bi se “donja regija trebala osjećati novo, kao da je po prvi puta raspakirana” 🙂 .