Hotel lišće: all inclusive za kukce i ježeve

U ovo doba godine probajte se suzdržati od čišćenja palog lišća s vašeg travnjaka. Naime, ako ga uklonite, vaše tlo neće imati priliku da apsorbira nutritivne vrijednosti koje lišće ima. Ono je puno važnih hranjivih tvari poput dušika, ugljika, fosfora i kalija. Ovo prirodno gnojivo izvrsno je za vaš travnjak i mala stvorenja koja žive u vašem vrtu. Pritom nije dobro i skroz zapustiti vaš vrt, jer će predebeli sloj suhog lišća blokirati svjetlost, ubijajući travu ispod. Umjesto toga, dovoljan je jedan tanki sloj, a nije loše razmisliti da se prođe kosilicom kako bi se lišće brže razgradilo. Sloj malča može čak spriječiti rast korova i poboljšati drenažu. IFL Science