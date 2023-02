Sve dok mu se dozvoljava, dragi naš Marko

Ako, rječnikom premijera Plenkovića, realnost nazovemo temom, a ona zbog toga što nad Plenkovićem i njegovom ekipom baca veo korupcije pa mu ne odgovara da javnost o toj temi-realnosti raspravlja, on će, vrlo jednostavno, tu temu proglasiti ne-temom o kojoj se ne raspravlja, i to zbog toga što je on tako odredio. Plenković pod velom korupcije korumpira i istinu. Njegova volja određuje teme i kreira životni horizont ljudskoj masi selektivnog pamćenja. Manipulacijom se želi postići da se ova sadašnja korupcija ili ne-tema, u prvoj fazi, ublaži i relativizira, te da se potom, kao i sve dosadašnje ne-teme, zaboravi i odbaci. Takvih ne-tema je bilo pregršt i sve su danas zaboravljene. Propaganda nije ništa drugo nego korumpirana istina, ona nastupa putem medija i političkih analitičara plaćenih da korumpiraju istinu o realnosti. Marko Vučetić za Autograf.