Danas (22:00)

Svemirski lightsaber

Webb otkrio divovski mlaz plina: Masivna zvijezda pokazala moć na rubu galaksije


Teleskop James Webb otkrio je golem mlaz užarenog plina dug osam svjetlosnih godina koji izbacuje divovska protozvijezda u maglici Sharpless 2-284. Ova “svemirska beba”, deset puta masivnija od Sunca, nalazi se 15.000 svjetlosnih godina od nas i svojim simetričnim mlazom potvrđuje teoriju stabilne akrecije jezgre. Otkriće nudi uvid u formiranje masivnih zvijezda u uvjetima sličnim ranom svemiru, a Webbova infracrvena rezolucija omogućila je dosad neviđen pogled na taj proces. Znanstvenici ga vide kao “laboratorij” za proučavanje nastanka zvijezda i evolucije galaksija. Index


Slične vijesti

11.08. (12:00)

Selfie za godišnjak Crvenog planeta – bez filtera

NASA objavila dosad najoštriju snimku s Marsa

NASA-IN rover Perseverance poslao je s Marsa jednu od najoštrijih panorama svoje misije do sada. Impresivan mozaik od 360 stupnjeva, sastavljen od 96 pojedinačnih fotografija snimljenih 26. svibnja na lokaciji Falbreen, pruža nevjerojatno detaljan uvid u krajolik Crvenog planeta, piše JPL NASA. Zahvaljujući iznimno vedrom nebu bez prašine, tim misije uspio je snimiti panoramu koja prikazuje brda udaljena čak 65 kilometara. Index

23.07. (16:00)

Ako smo i zamišljali vanzemaljce, sigurno nisu bili s mjehurićima

Dragonfly bi na Saturnovom mjesecu Titanu mogao otkriti tragove nastanka života

Nova studija sugerira da bi se na Saturnovom mjesecu Titanu mogli formirati vezikule – mjehurići nalik prvim stanicama na Zemlji. Ovi mjehurići, stvoreni od molekula zvanih amfifili u jezerima metana i etana, mogli bi predstavljati rani oblik prebiotičke evolucije. Proces nastanka uključuje metansku kišu, dvoslojne membrane i prirodnu selekciju stabilnijih struktura. Iako NASA-ina sonda Dragonfly neće moći izravno detektirati vezikule, njezina istraživanja mogla bi potvrditi uvjete za složenu kemiju – i možda, život izvan Zemlje. Index

20.05. (21:00)

Astro-prijetnja: Novčanik tanji, Zemlja deblja?

Proračunski rezovi prijete NASA-inom programu obrane od asteroida

Planirani rezovi američkog proračuna ugrožavaju NASA-in program planetarne obrane, uključujući ključni svemirski teleskop NEO Surveyor. Zastupnički dom raspravljao je o sposobnosti NASA-e da detektira opasne asteroide nakon nedavne uzbune zbog objekta 2024 YR4. NEO Surveyor, dizajniran za rano otkrivanje prijetnji infracrvenim zračenjem, mogao bi prepoznati do 40% objekata koje sadašnja tehnologija propušta. Znanstvenici upozoravaju da bi drastično smanjenje budžeta moglo paralizirati centre za istraživanje i oslabiti američku poziciju u globalnoj obrani od asteroida, unatoč potencijalu umjetne inteligencije za poboljšanje praćenja. tportal

09.05. (13:00)

Kad ti eksplodira veza – ali doslovno, među zvijezdama

Nova stara zvijezda na nebu iznad Hrvatske

Zvijezda T Coronae Borealis, udaljena oko 3000 svjetlosnih godina, uskoro će eruptirati i postati vidljiva golim okom kao “nova” na noćnom nebu. Ova rijetka pojava događa se svakih 79 godina, a eksplozija, iako snažna, neće uništiti zvijezdu. Bit će vidljiva nekoliko dana, vjerojatno već u svibnju, u zviježđu Sjeverne krune. Astronomi u Hrvatskoj najavljuju promatranja, a fenomen je znanstveno važan za proučavanje binarnih sustava i termonuklearnih eksplozija. Index

18.04. (21:00)

Umjesto Marsovaca s letećim tanjurima - svemirske alge

NASA još uvijek nije objavila postojanje izvanzemaljskog života. No svemirski teleskop James Webb možda je otkrio njegov prvi nagovještaj

Recenzirana studija objavljena u srijedu donijela je nova zapažanja planeta K2-18 b, a koji se nalazi oko 120 svjetlosnih godina od Zemlje i za koji se vjeruje da je prekriven oceanima. Webb je detektirao obilje molekula koje su, prema našim saznanjima sa Zemlje, povezane isključivo sa živim organizmima poput algi. Ovo otkriće svakako je intrigantno, ali ne predstavlja službenu najavu postojanja vanzemaljskog života. Mnogi astrobiolozi vjeruju da bi dokazi o izvanzemaljskom životu mogli doći vrlo skoro. Međutim malo je vjerojatno da će biti očigledni ili nepobitni. Neće to biti mali zeleni čovječuljak koji maše kamerama. Vjerojatnije je da se znanstvenici neće odmah složiti, niti će moći tvrditi sa stopostotnom sigurnošću da se radi o životu. To bi moglo biti teško objasniti javnosti. tportal

30.03. (10:00)

Svemirska stanica s 5 zvjezdica rezervirala je jednosmjernu kartu za Tihi ocean

Međunarodna svemirska stanica (ISS) uskoro završava svoju misiju, u pripremi kontrolirano rušenje u Tihi Ocean

Nakon više od 20 godina u orbiti, Međunarodna svemirska postaja (ISS) bit će umirovljena 2030. kontroliranim rušenjem u Pacifik. NASA i SpaceX će pomoću posebno modificiranog Dragona usmjeriti postaju prema ‘Point Nemu’, gdje će većina izgorjeti u atmosferi. ISS, vrijedan 160 milijardi dolara, dosegao je kraj radnog vijeka, a popravci su preskupi. Umjesto pokušaja spašavanja, odlučeno je za sigurnu deorbitaciju. ISS ostaje simbol međunarodne suradnje i znanstvenog napretka, a njezina tehnologija pomoći će budućim misijama na Mars i dalje. tportal

08.03. (11:00)

Not good

Širenje i produbljivanje područja slabijeg magnetskog polja Zemlje moglo bi dovesti do opasnijih solarnih zračenja

Oslabljeno magnetsko polje, koje se u anomaliji spušta na svega 200-tinjak km, čini da visokoenergetske nabijene čestice poput protona sa Sunca mogu izazvati kratke spojeve i kvarove u tehnološkim sustavima na satelitima te ugroziti zdravlje osoblja u svemirskim postajama. Prirodne promjene u Zemljinom magnetskom polju danas mogu imati puno teže posljedice za čovječanstvo nego u davnoj prošlosti jer su naše tehnologije, osobito one u svemiru, postale izloženije i osjetljivije na takve fenomene. Znanstvenici smatraju da uzrok anomalije SAA leži duboko u Zemljinoj jezgri. Index

17.02. (21:00)

Fulaj, fulaj!

Asteroid koji prijeti Zemlji za 7 godina mogao bi udariti područje malo sjevernije od ekvatora, NASA iznijela prve procjene

Asteroid koji zasad ima dobre šanse da pogodi Zemlju za 7 godina neće imati globalni utjecaj, ali bi mogao biti destruktivan za stanovnike regije u koju udari. S promjerom koji doseže 90 metara, 2024 YR4 po veličini se može usporediti s Kipom slobode. Udar bi mogao izazvati eksploziju do osam megatona TNT-a, odnosno više od 500 puta veću od snage atomske bombe bačene na Hirošimu, piše ZIMO. Uništilo bi sve u krugu oko 19 km. Države koje su pod rizikom uključuju Indiju, Pakistan, Bangladeš, Etiopiju, Sudan, Nigeriju, Venezuelu, Kolumbiju i Ekvador. Međutim, precizna predviđanja mogućeg udara i dalje su izazovna. Za preciznije određivanje potrebna su radarska promatranja, a ona trenutačno nisu moguća. N1

06.12.2024. (20:00)

Ogromna pustinja

Ovako izgleda površina Marsa, kako ga je snimila NASA

NASA-in rover Perseverance pregovara strmim putem uz zapadni zid kratera Jezero, s ciljem da se popne na rub kratera početkom prosinca. Rover je sletio na Mars 2021. godine, a ključni cilj misije bio je prikupljanje uzoraka koji bi mogli sadržavati tragove drevnog mikrobnog života. Do listopada 2024. godine, Perseverance je prešao više od 30 kilometara i prikupio 24 uzorka stijena i regolita te jedan uzorak zraka. NASA

16.10.2024. (20:00)

Noćno nebo će biti raznih boja

NASA: Sunce u solarnom maksimumu još godinu dana

Što znači da bi se u narednim mjesecima mogle pojaviti aurore. Solarna aktivnost prati ciklus od 11 godina, fluktuirajući između perioda mira i pojačane aktivnosti. Tijekom solarnog maksimuma događaju se sunčeve baklje i takozvana izbacivanja koronalne mase koja dovode do učestalijih geomagnetskih oluja i posljedičnih polarnih svjetlosti i aurora. Proteklih dana crvene i zelene aurore bile su viđene u nizu dijelova svijeta, od Njemačke, SAD-a i Velike Britanije, pa čak do Mediterana. Ta se prirodna svjetla pojave kad čestice iz korone dođu u doticaj sa Zemljinim magnetskim poljem i pokreću geomagnetske oluje. HRT