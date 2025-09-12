Svemirski lightsaber
Webb otkrio divovski mlaz plina: Masivna zvijezda pokazala moć na rubu galaksije
Looking like a cosmic double-bladed lightsaber, Webb captured enormous jets of gas 8 light-years across erupting from a massive baby star. This rare sighting is helping us better understand how massive stars form. https://t.co/juKfhfz35r pic.twitter.com/wqPk9Obhcp
— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 10, 2025
Teleskop James Webb otkrio je golem mlaz užarenog plina dug osam svjetlosnih godina koji izbacuje divovska protozvijezda u maglici Sharpless 2-284. Ova “svemirska beba”, deset puta masivnija od Sunca, nalazi se 15.000 svjetlosnih godina od nas i svojim simetričnim mlazom potvrđuje teoriju stabilne akrecije jezgre. Otkriće nudi uvid u formiranje masivnih zvijezda u uvjetima sličnim ranom svemiru, a Webbova infracrvena rezolucija omogućila je dosad neviđen pogled na taj proces. Znanstvenici ga vide kao “laboratorij” za proučavanje nastanka zvijezda i evolucije galaksija. Index