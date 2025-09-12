Svemirski lightsaber

Recenzirana studija objavljena u srijedu donijela je nova zapažanja planeta K2-18 b, a koji se nalazi oko 120 svjetlosnih godina od Zemlje i za koji se vjeruje da je prekriven oceanima. Webb je detektirao obilje molekula koje su, prema našim saznanjima sa Zemlje, povezane isključivo sa živim organizmima poput algi. Ovo otkriće svakako je intrigantno, ali ne predstavlja službenu najavu postojanja vanzemaljskog života. Mnogi astrobiolozi vjeruju da bi dokazi o izvanzemaljskom životu mogli doći vrlo skoro. Međutim malo je vjerojatno da će biti očigledni ili nepobitni. Neće to biti mali zeleni čovječuljak koji maše kamerama. Vjerojatnije je da se znanstvenici neće odmah složiti, niti će moći tvrditi sa stopostotnom sigurnošću da se radi o životu. To bi moglo biti teško objasniti javnosti. tportal