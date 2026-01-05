On ide pješke. Sve ostalo je sporedno
Werner Herzog između džungle, hodanja i ekstatične istine: književni opus velikog redatelja
Tekst s Najboljih knjiga analizira književni opus Wernera Herzoga kao produžetak njegove filmske poetike: sraz čovjeka i ravnodušne prirode, opsesiju beskorisnim, hodanje kao spoznaju i ekstatičnu istinu kao alternativu faktima. Kroz knjige O hodanju po ledu, Savladati beskorisno, Snoviđenje svijeta, Svatko za sebe i Bog protiv svih i Budućnost istine Herzog se pojavljuje kao autofikcionalni junak vlastitih mitova. Njegova proza fragmentarna je, halucinantna i duboko apolitična, ali kulturno utjecajna. Na hrvatskom je, nažalost, dostupno tek vrlo malo njegovih knjiga.