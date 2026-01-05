Werner Herzog između džungle, hodanja i ekstatične istine: književni opus velikog redatelja - Monitor.hr
On ide pješke. Sve ostalo je sporedno

Werner Herzog između džungle, hodanja i ekstatične istine: književni opus velikog redatelja

Tekst s Najboljih knjiga analizira književni opus Wernera Herzoga kao produžetak njegove filmske poetike: sraz čovjeka i ravnodušne prirode, opsesiju beskorisnim, hodanje kao spoznaju i ekstatičnu istinu kao alternativu faktima. Kroz knjige O hodanju po ledu, Savladati beskorisno, Snoviđenje svijeta, Svatko za sebe i Bog protiv svih i Budućnost istine Herzog se pojavljuje kao autofikcionalni junak vlastitih mitova. Njegova proza fragmentarna je, halucinantna i duboko apolitična, ali kulturno utjecajna. Na hrvatskom je, nažalost, dostupno tek vrlo malo njegovih knjiga.


Slične vijesti

Jučer (14:00)

Publicistika, malo za promjenu

Pet knjiga za pet potpuno različitih mozgova – od priče o pčelarstvu do brige o našim podacima na internetu nakon smrti

Hrvatski nakladnici 2026. donose pet tematski potpuno različitih knjiga: autobiografsku priču o pčelarstvu i osobnom oporavku Helen Jukes, kultni alpinistički klasik Reinholda Messnera o osvajanju svih osamtisućnjaka, legendarne reportaže Ryszarda Kapuścińskog o ratu, politici i apsurdu povijesti, Rutgera Bregmana koji propituje kako moralno iskoristiti vlastite sposobnosti te Carlla Öhmana o sudbini naših digitalnih podataka nakon smrti. Od pčela do osamtisućnjaka, od rata do algoritama – čitateljski raspon bez zajedničkog nazivnika. Jutarnji

Petak (13:00)

Kako matematički mozak nauči da nije svaka jadikovka zadatak za rješavanje

Toni Milun o knjizi koja mu je promijenila pogled na uspjeh i komunikaciju

Poznati matematičar Toni Milun ističe da mu je knjiga Sedam navika uspješnih ljudi Stephena Coveyja promijenila shvaćanje uspjeha, koji ne proizlazi iz novca i statusa, nego iz unutarnjih promjena i kvalitetne komunikacije. Posebno mu je bila izazovna peta navika – najprije razumjeti druge – jer je sklon odmah tražiti rješenja. Kroz osobno iskustvo shvatio je da ljudi često ne traže savjet, nego razumijevanje. Govori i o projektima poput aplikacije Popodica, vlastitoj sklonosti da se izgubi u detaljima te o smanjenju čitanja zbog društvenih mreža, čiju štetnost trenutačno proučava. Lider

27.12.2025. (22:00)

Bijeg od stvarnosti, uz fantasy romantiku i novi set bojica

Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa

25.12.2025. (21:00)

Bestseleri za one koji ne vole bestselere

Nerazvikane knjige koje su 2025. šaptom preuzele književnu scenu

Godinu su obilježili i naslovi koji nisu punili izloge, ali jesu razgovore. Ubod pčele Paula Murrayja secira raspad obitelji kroz sitne, sudbinske trenutke. Parade Rachel Cusk razlaže identitet i umjetnost do gole strukture. The Loneliness of Sonia and Sunny Kirana Desaija spaja ljubavnu priču i društvenu analizu. Audition Katie Kitamure igra se percepcijom i ulogama koje glumimo. The Wilderness Angele Flournoy hvata kaos ranog odraslog doba. So Late in the Day Claire Keegan u malo stranica zgusne cijeli propušteni život. A Raskrižje gavranova Sapkowskog tiho proširuje mit o Geraldu – prije legende, prije ožiljaka. Journal

15.12.2025. (14:00)

Knjige koje još ne skupljaju prašinu, ali već imaju status

Ove bi knjige mogle postati budući klasici: Journalove preporuke za čitanje

Književnost se ne zaustavlja na Homeru i Shakespeareu – i 21. stoljeće već ima svoje klasike. Journalov izbor donosi osam suvremenih romana koji su obilježili naše vrijeme temama identiteta, odnosa, znanosti, povijesti i opstanka. Od emotivno razornih priča i generacijskih portreta do znanstvene fantastike i filozofskih alegorija, riječ je o knjigama koje su stekle kritičko priznanje, masovnu čitanost i često ekranizacije. Sve upućuje na isto – o ovim će se romanima možda govoriti još desetljećima.

Budući klasici (odabrani):

  • A Little Life – Hanya Yanagihara
  • Project Hail Mary – Andy Weir
  • Never Let Me Go – Kazuo Ishiguro
  • Normal People – Sally Rooney
  • Pachinko – Min Jin Lee
  • My Brilliant Friend – Elena Ferrante
  • The Book Thief – Markus Zusak
  • Life of Pi – Yann Martel
14.11.2025. (14:00)

Knjige su opet na popustu – a novčanik već piše oproštajno pismo

Vodič kroz Interliber 2025: popusti, paviljoni i istaknuti naslovi najvećih nakladnika

Interliber 2025 traje od 11. do 16. studenoga u paviljonima 5, 6, 7 i 7a, uz popuste od 10 % do 80 % na štandovima i u webshopovima gotovo svih nakladnika koji nude akcije, pakete i istaknute naslove – od autobiografija i nagrađivanih romana do filozofskih i publicističkih hitova. Mogu se naći novi naslovi autora poput Ivane Šojat, Jurice Pavičića, Kristiana Novaka, Maše Kolanović, Marka Gregura, Zorana Ferića i Rade Jarka… Sajam donosi i bogat program gostovanja i promocija, a popusti mnogih nakladnika traju i nakon zatvaranja sajma. Grazia

10.11.2025. (13:00)

Knjige, mirisi tiskare i malo svemira u svemu tome

Interliber 2025: od Dantea i Zappe do Keanua Reevesa i Tolkienovih vila

Ovogodišnji Interliber (11.–16. studenog) donosi pravu knjišku gozbu: novi prijevod Kantove Kritike čistoga uma (Matica hrvatska), Marasovu Božanstvenu komediju s Doréovim drvorezima (Školska knjiga), Zappinu autobiografiju Frank Zappa glavom i bradom (Sandorf), te Reevesovu i Miévillovu Knjigu iz drugog svijeta (Lumen). Ljubitelji fantastike dobit će Viteza Sedam Kraljevina i Pad Gondolina, a putopisci Dunavski blues. Među svježim iznenađenjima su i Makłowiczev Café Museum, Yuzukijev Maslac te Hopkinsovi memoari Dobro smo ispali, mali. tportal

03.11.2025. (21:00)

Kad knjige bolje od plaće uče kako preživjeti mjesec

Najčitanije knjige listopada: financijska forma, pseća ljubav i mala doza misterija

Listopad su u hrvatskim knjižarama obilježili praktični savjeti i tople emocije. Na vrhu ljestvice nalazi se Budi financijski fit Tonija Miluna, Sandre Ferenčak i Tonija Vitalija – vodič za pametno upravljanje novcem, ulaganje i životnu ravnotežu. Slijede motivacijska Teorija Pusti ih Mel Robbins te roditeljski priručnik Beba za stolom. Među top naslovima su i dirljiva priča o čovjeku i psu Njegov miris poslije kiše, meditativni Predivan svijet s Pandama i Zmajem, te logička krimi-zagonetka Murdle. Listopad, čini se, više voli mir u duši nego stravu i užas. Index

21.10.2025. (14:00)

Manje formula, više života: ekonomija bez kalkulatora

Pet knjiga koje će vam objasniti ekonomiju bolje od bilo kojeg udžbenika

Zaboravite suhe modele iz udžbenika – ovih pet knjiga koje nabraja New Trader pokazuje kako ekonomija stvarno funkcionira u svakodnevnom životu. Od Smithove moralne ekonomije (Bogatstvo naroda) i Hazlittovih lekcija o posljedicama (Ekonomija u jednoj lekciji), preko “Freakonomics” paradoksa i Sowellovih praktičnih primjera (Basic Economics), do Hayekovog upozorenja o opasnostima centralnog planiranja (Put u ropstvo)– svi nude lekcije koje ne stanu u jednadžbu. Zajednička im je poruka: ekonomija je priča o ljudima, njihovim izborima, slobodi i posljedicama, a ne samo o brojkama i grafovima.

02.10.2025. (21:00)

Čitanje te čini pametnijim, ako nekome treba podsjetnik

8 knjiga koje ti dižu IQ bez sudoku križaljki

  • Gödel, Escher, Bach: Vječita zlatna pletenica – Douglas Hofstadter (KZG)
    Spoj matematike, umjetnosti i glazbe koji otvara mozak za apstraktne veze, obrasce i kompleksne sustave
  • Igra staklenih perli – Hermann Hesse (Lektire)
    Filozofski roman o igri znanja i uzorcima koji potiče refleksiju, apstraktno razmišljanje i intelektualnu zrelost
  • Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World – David Epstein (Hoću knjigu)
    Dokaz da široka znanja i raznolika iskustva donose bolje ideje, kreativnost i snalažljivost nego usko specijaliziranje
  • How to Read a Book – Mortimer Adler & Charles Van Doren (Katolik s dna kace)
    Vodič za aktivno čitanje i kritičko razmišljanje koji ti daje alate da iz knjiga izvučeš maksimum
  • Lateral Thinking: Creativity Step by Step – Edward de Bono (Knjižara)
    Priručnik za razbijanje linearnih misaonih obrazaca i pronalaženje neočekivanih, kreativnih rješenja
  • The Geography of Thought – Richard E. Nisbett (Hrčak)
    Uvid u to kako kulture oblikuju način razmišljanja i percepcije, šireći horizonte i mentalnu prilagodljivost
  • Superforecasting: The Art and Science of Prediction – Philip E. Tetlock & Dan Gardner (Business Book award)
    Knjiga o tome kako bolje predviđati ishode koristeći analitičko, probabilističko razmišljanje i smanjenje pogrešaka
  • Thinking, Fast and Slow – Daniel Kahneman (Znanje)
    Klasično djelo o našim dvama načinima razmišljanja – brzim i intuitivnim nasuprot sporom i racionalnom – i kako izbjeći mentalne zamke