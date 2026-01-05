On ide pješke. Sve ostalo je sporedno

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa