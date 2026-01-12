Prošlost, ali s karakterom
Povijesni romani koje vrijedi pročitati barem jednom u životu
Povijesni romani oživljavaju prošlost kroz snažne likove, emocije i društvene sukobe koji su često jednako aktualni danas. Od salonskih napetosti i ljubavnih nesporazuma u Ponosu i predrasudama, preko političkih intriga tudorske Engleske u Wolf Hallu, srednjovjekovne misterije u Imenu ruže, mračne strasti viktorijanske gotike u Orkanskim visovima, do višegeneracijske sudbine korejske obitelji u romanu Pačinko – ovi naslovi spajaju povijesnu autentičnost s vrhunskim pripovijedanjem.