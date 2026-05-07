Svemirski putnici i zemaljski jadnici
Najbolje fantasy i ZF knjige u zadnjih 10 godina koje bi se svidjele i onima koji ne vole taj žanr
Suvremeni fantasy i ZF žanrovi danas su ogledalo društva i ljudskosti. Popis obuhvaća hitove Andyja Weira, „Projekt Spasitelj“ i „Marsovac“, koji slave ljudsku domišljatost u svemiru. „Problem triju tijela“ donosi epsku intergalaktičku zavjeru, dok „Postaja jedanaest“ istražuje preživljavanje kroz umjetnost nakon pandemije. „Dug put do malog, gnjevnog planeta“ fokusira se na suživot šarolike posade, a „Rat makova“ spaja vojnu obuku s razornim šamanskim moćima. Ovi naslovi pomiču granice žanra i oduševljavaju sve profile čitatelja. Journal