10 knjiga za kritičko razmišljanje u doba umjetne inteligencije - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kako da te ne pokvari oslanjanje na algoritam

10 knjiga za kritičko razmišljanje u doba umjetne inteligencije

Popis od deset knjiga nudi alate za razvoj kritičkog mišljenja u svijetu kojim dominiraju algoritmi. Autori poput Daniela Kahnemana, Julie Galef, Nassima Nicholasa Taleba, Marka Aurelija i drugih objašnjavaju kognitivne pristranosti, opasnosti algoritamskih sustava te važnost intelektualne neovisnosti. Knjige obrađuju teme od slučajnosti i manipulacije podacima do dubokog razmišljanja i stoicizma. Zajednička poruka: u eri umjetne inteligencije sposobnost svjesnog, analitičkog i samostalnog promišljanja nije luksuz nego nužan alat za donošenje boljih odluka i očuvanje mentalne autonomije. New Trader


Slične vijesti

05.02. (08:55)

Nemate vremena za duge romane? Journal donosi prijedloge kraćih koje možete pročitati u jednom danu

22.01. (14:00)

Što se sve čitalo, to ne znamo, ali kako se glasalo...

Goodreads Choice Awards 2025: što čitatelji stvarno biraju

Goodreads Choice Awards 2025. okupio je više od 7,5 milijuna glasova čitatelja i još jednom potvrdio status najdemokratičnije književne nagrade. Pobjednici u 15 kategorija otkrivaju aktualne čitateljske trendove – od fikcije, trilera i romantasyja do publicistike i YA romana. Među nagrađenima su Fredrik Backman, Rebecca Yarros, Suzanne Collins i Holly Jackson. Posebno je važno da su tri nagrađena naslova već dostupna na hrvatskom jeziku: Ne baš sasvim mrtva, Svitanje nad žetvom i Oluja Oniksa. Journal

21.01. (00:00)

Popis koji više govori o svijetu nego o ukusima

Godišnji izbor Bookse: knjige koje su ih razvalile (i sastavile) u 2025.

Booksin izbor za 2025. otkriva snažan konsenzus: književnost se vraća stvarnosti, ali bez iluzija. Poezija i proza reagiraju na rat, migracije, fašizaciju, tehnologiju i intimne lomove. Izdvajaju se Faruk Šehić i Davor Ivankovac u poeziji otpora, Percival Everett (James) i Paul Lynch (Prophet Song) u politički urgentnoj prozi, te Krasznahorkai, Bužarovska i Claire Keegan kao autori koji nemilosrdno seciraju društvo kroz pojedinca. Zajednički nazivnik? Ogoljen jezik, etička napetost i književnost koja ne umiruje, nego budi. Booksa

12.01. (09:00)

Prošlost, ali s karakterom

Povijesni romani koje vrijedi pročitati barem jednom u životu

Povijesni romani oživljavaju prošlost kroz snažne likove, emocije i društvene sukobe koji su često jednako aktualni danas. Od salonskih napetosti i ljubavnih nesporazuma u Ponosu i predrasudama, preko političkih intriga tudorske Engleske u Wolf Hallu, srednjovjekovne misterije u Imenu ruže, mračne strasti viktorijanske gotike u Orkanskim visovima, do višegeneracijske sudbine korejske obitelji u romanu Pačinko ovi naslovi spajaju povijesnu autentičnost s vrhunskim pripovijedanjem. Journal

08.01. (13:00)

Za svakoga ponešto, za mir nitko

Pet novih knjiga domaćih nakladnika: od Lyncha do suvremene latinoameričke proze

Tportal donosi izbor pet novijih izdanja hrvatskih nakladnika koji pokrivaju širok raspon književnih i misaonih interesa. Od intimnog biografsko-memoarskog uvida u um Davida Lyncha, preko novog romana Nade Gašić koji se vraća djetinjstvu, gradu i zabranjenim emocijama, do povijesnog romana Sylvije Iparraguirre o kolonijalnim traumama. Tu je i esej Davida Van Reybroucka o granicama nacionalne politike u globalnim krizama te roman Alejandra Zambre koji nježno secira obitelj, ljubav i poeziju u suvremenom Čileu.

05.01. (13:00)

On ide pješke. Sve ostalo je sporedno

Werner Herzog između džungle, hodanja i ekstatične istine: književni opus velikog redatelja

Tekst s Najboljih knjiga analizira književni opus Wernera Herzoga kao produžetak njegove filmske poetike: sraz čovjeka i ravnodušne prirode, opsesiju beskorisnim, hodanje kao spoznaju i ekstatičnu istinu kao alternativu faktima. Kroz knjige O hodanju po ledu, Savladati beskorisno, Snoviđenje svijeta, Svatko za sebe i Bog protiv svih i Budućnost istine Herzog se pojavljuje kao autofikcionalni junak vlastitih mitova. Njegova proza fragmentarna je, halucinantna i duboko apolitična, ali kulturno utjecajna. Na hrvatskom je, nažalost, dostupno tek vrlo malo njegovih knjiga.

04.01. (15:00)

Publicistika, malo za promjenu

Pet knjiga za pet potpuno različitih mozgova – od priče o pčelarstvu do brige o našim podacima na internetu nakon smrti

Hrvatski nakladnici 2026. donose pet tematski potpuno različitih knjiga: autobiografsku priču o pčelarstvu i osobnom oporavku Helen Jukes, kultni alpinistički klasik Reinholda Messnera o osvajanju svih osamtisućnjaka, legendarne reportaže Ryszarda Kapuścińskog o ratu, politici i apsurdu povijesti, Rutgera Bregmana koji propituje kako moralno iskoristiti vlastite sposobnosti te Carlla Öhmana o sudbini naših digitalnih podataka nakon smrti. Od pčela do osamtisućnjaka, od rata do algoritama – čitateljski raspon bez zajedničkog nazivnika. Jutarnji

02.01. (13:00)

Kako matematički mozak nauči da nije svaka jadikovka zadatak za rješavanje

Toni Milun o knjizi koja mu je promijenila pogled na uspjeh i komunikaciju

Poznati matematičar Toni Milun ističe da mu je knjiga Sedam navika uspješnih ljudi Stephena Coveyja promijenila shvaćanje uspjeha, koji ne proizlazi iz novca i statusa, nego iz unutarnjih promjena i kvalitetne komunikacije. Posebno mu je bila izazovna peta navika – najprije razumjeti druge – jer je sklon odmah tražiti rješenja. Kroz osobno iskustvo shvatio je da ljudi često ne traže savjet, nego razumijevanje. Govori i o projektima poput aplikacije Popodica, vlastitoj sklonosti da se izgubi u detaljima te o smanjenju čitanja zbog društvenih mreža, čiju štetnost trenutačno proučava. Lider

27.12.2025. (22:00)

Bijeg od stvarnosti, uz fantasy romantiku i novi set bojica

Najprodavanije knjige: kriminalistički romani, fantasy i psihološki trileri, uz iznenađujući povratak bojanki za odrasle

The Guardian je objavio koje su najprodavanije knjige ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu: Na vrhu ljestvice našao se novi roman Richarda Osmana The Impossible Fortune, peti nastavak iz serijala Thursday Murder Club / Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, koji je prodan u više od 390 tisuća primjeraka u tvrdom uvezu. Među najprodavanijima naslovima dominiraju serijali, posebice u žanrovima krimića i „romantasyja”, dok su snažan interes zabilježili i naslovi za mlade i odrasle čitatelje s posebnim književnim svjetovima. Što se tiče književne fikcije, publika je posegnula za romanima koji obrađuju teme bijega i intimnih priča, dok publicistika i self-help i dalje bilježe visoku prodaju, osobito naslovi koji se bave osobnim razvojem i mentalnim zdravljem. Sve popularnije bojanke odražavaju potrebu za opuštanjem i odmakom od ekrana, što upućuje na širi trend potrage za jednostavnijim i smirujućim oblicima kreativnosti. Booksa

25.12.2025. (21:00)

Bestseleri za one koji ne vole bestselere

Nerazvikane knjige koje su 2025. šaptom preuzele književnu scenu

Godinu su obilježili i naslovi koji nisu punili izloge, ali jesu razgovore. Ubod pčele Paula Murrayja secira raspad obitelji kroz sitne, sudbinske trenutke. Parade Rachel Cusk razlaže identitet i umjetnost do gole strukture. The Loneliness of Sonia and Sunny Kirana Desaija spaja ljubavnu priču i društvenu analizu. Audition Katie Kitamure igra se percepcijom i ulogama koje glumimo. The Wilderness Angele Flournoy hvata kaos ranog odraslog doba. So Late in the Day Claire Keegan u malo stranica zgusne cijeli propušteni život. A Raskrižje gavranova Sapkowskog tiho proširuje mit o Geraldu – prije legende, prije ožiljaka. Journal