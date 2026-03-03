Kako da te ne pokvari oslanjanje na algoritam
10 knjiga za kritičko razmišljanje u doba umjetne inteligencije
Popis od deset knjiga nudi alate za razvoj kritičkog mišljenja u svijetu kojim dominiraju algoritmi. Autori poput Daniela Kahnemana, Julie Galef, Nassima Nicholasa Taleba, Marka Aurelija i drugih objašnjavaju kognitivne pristranosti, opasnosti algoritamskih sustava te važnost intelektualne neovisnosti. Knjige obrađuju teme od slučajnosti i manipulacije podacima do dubokog razmišljanja i stoicizma. Zajednička poruka: u eri umjetne inteligencije sposobnost svjesnog, analitičkog i samostalnog promišljanja nije luksuz nego nužan alat za donošenje boljih odluka i očuvanje mentalne autonomije. New Trader