Ne znaš koga bi radije izbjegao

Živimo u eri ‘postfaktične politike’ – kako je to nedavno definirao The Economist, što znači da nisu važne činjenice i dokaziva istina nego ono što se osjeća kao istina. Upravo na tom postulatu počiva politički pokret koji se naziva alt-right, odnosno alternativna desnica, a zapravo je moćan stroj online zastrašivanja. Breitbart London već je čitaniji od konzervativnih medija britanskog establišmenta, a slijedi i njemačka verzija. No alt-right je previše suvremena pojava za našu Republiku koja se grčevito i isključivo drži vlastite prošlosti i plaši interakcije s ostatkom svijeta, ocjenjuje Gordan Duhaček za T-Portal.