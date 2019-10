“Ljudi kao Nele Karajlić su odabrali svoj put i teško je zamjeriti mu što je pobjegao i spašavao živu glavu. Ono što provocira, jeste to što događaje takvi ljudi tumače na način koji više služi da se ulizuju nekim novim sredinama u kojim žive. Nijedan Sarajlija ne treba da traži svoje uhljebljenje u novim sredinama na način da pljuje svoje sugrađane i svoj grad. To smatram nedopustivim i to ne mogu oprostiti Neletu. On ovom gradu duguje veliku ispriku”, kaže Davor Sučić aka Sejo Sexon iz Zabranjenog pušenja u intervjuu za Azru. Bend ima novi post – Kafana kod Keke, o omiljenoj kavani sarajevskih umjetnika…