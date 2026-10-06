Tko treba Tinder kad ribarica može sama isplesti muža iz bajke?
Zagreb Film Festival najavio dio programa s novim filmovima Zvjaginceva, Judea i Sorogoyena
ZFF je uoči svog izdanja od 9. do 15. studenoga predstavio dio filmskog programa. U programima Velikih 5 i Ponovno s nama publiku očekuju zvučna imena poput Andreja Zvjaginceva s nagrađenim “Minotaurom“, Radua Judea i Rodriga Sorogoyena, uz glumačke zvijezde Oliviju Colman i Javiera Bardema. Najmlađi posjetitelji moći će uživati u raznolikim naslovima dječjeg programa KinoKino, koji donosi animirane i igrane hitove nagrađene na europskim festivalima. HRT