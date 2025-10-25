Kava, tišina i neriješeni odnosi - uz kokice
Nagrađeni Jarmuschev film ‘Otac majka sestra brat’ zatvara Zagreb Film Festival
Zagreb Film Festival održat će se od 10. do 16. studenoga na više lokacija, s više od 120 filmova. Festival zatvara novi film Jima Jarmuscha Otac majka sestra brat, dobitnik Zlatnog lava u Veneciji, o obiteljskim odnosima i emocionalnoj distanci. Među najzanimljivijim naslovima su i tuniški Glas Hind Rajab, čiji će prihod ići u humanitarne svrhe, te Nezahvalna bića Olma Omerzua, snimana na Pelješcu. U programu Velikih 5 prikazuje se i Ozonova adaptacija Camusova Stranca. tportal