Kad krene kiša nagrada, Zagreb postane Cannes na kvadrat

„Zlatna kolica“ za Vjetre, pričaj sa mnom: Objavljeni pobjednici 23. ZFF-a

Na 23. Zagreb Film Festivalu dodijeljene su nagrade u dugometražnim, kratkometražnim i posebnim programima. Glavnu nagradu, Zlatna kolica za najbolji dugometražni film, osvojio je Vjetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. U programu Kockice pobijedio je hrvatski kratki film Rahlo, dok je međunarodni kratki film Obiteljska nedjelja odnio nagradu u svojoj kategoriji. Kandidat za Europsku filmsku nagradu je francuski Bog se srami. U programu Ponovno s nama trijumfirao je Trierov Sentimentalna vrijednost, dok su mladi žiriji nagradili Ples lisica i animirani Divljaci. Journal


Boris T. Matić: Filmovi na ZFF-u ne nude odgovore, nego ih traže

Tražili smo filmove koji govore iznutra, ali komuniciraju s vremenom u kojem nastaju. Osobne, ali ne zatvorene priče. Autentične, hrabre, stilski prepoznatljive. Po mom sudu, u tome smo ponovno uspjeli, kaže osnivač i direktor Zagreb Film Festivala za Novosti. U dugometražnoj konkurenciji prikazujemo devet filmova, u kratkometražnoj međunarodnoj konkurenciji i domaćim “Kockicama” natječe se ukupno 20 naslova, a imamo i druge natjecateljske programe. Filmovi ne nude odgovore, nego ih traže i u tome su najiskreniji. Tu su i naslovi koji reagiraju na širi društveni kontekst kroz satiru, queer perspektive i povijesne drame, ili kroz male, svakodnevne priče koje reflektiraju velike sustave vrijednosti, kaže. O programu festivala koji je već krenuo više na službenim stranicama.

Otvoren 23. Zagreb Film Festival uz makedonski film DJ Ahmet

U kinu CineStar Branimir otvoren je 23. Zagreb Film Festival filmom DJ Ahmet Georgija M. Unkovskog, nagrađenim na Sundanceu. Tijekom sedam dana prikazat će se 120 filmova koji promiču toleranciju, ljudskost i uključivost. Festival se održava na pet zagrebačkih lokacija, a završava 15. studenoga filmom Jima Jarmuscha Otac majka sestra brat. Nagrada Albert Kapović dodijeljena je Vanji Jambrović i Tiboru Keseru za produkciju filma Fiume o Morte! Igora Bezinovića. tportal

Nagrađeni Jarmuschev film ‘Otac majka sestra brat’ zatvara Zagreb Film Festival

Zagreb Film Festival održat će se od 10. do 16. studenoga na više lokacija, s više od 120 filmova. Festival zatvara novi film Jima Jarmuscha Otac majka sestra brat, dobitnik Zlatnog lava u Veneciji, o obiteljskim odnosima i emocionalnoj distanci. Među najzanimljivijim naslovima su i tuniški Glas Hind Rajab, čiji će prihod ići u humanitarne svrhe, te Nezahvalna bića Olma Omerzua, snimana na Pelješcu. U programu Velikih 5 prikazuje se i Ozonova adaptacija Camusova Stranca. tportal

Zagreb film festival 2025: Zlatna kolica u pogonu

Dvadeset i treći Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga na više lokacija i online, s oko sto filmova. Devet dugometražnih i dvanaest kratkometražnih ostvarenja natječu se za Zlatna kolica, uključujući nagrađivane naslove sa Sundancea, Cannesa i Berlinalea. Program PLUS donosi inovativne priče o odrastanju, dok popratni programi nude dokumentarce, satiru i masterclassove autora poput Olma Omerzua i Ivane Mladenović. Posebna pažnja posvećena je društveno važnim temama, uključujući filmsku dokumentaciju palestinskog genocida. Journal

Objavljeni prvi aduti 23. Zagreb Film Festivala

Zagreb Film Festival održat će se od 10. do 16. studenoga na više lokacija i online, donoseći više od stotinu naslova. U glavnom programu ističu se novi filmovi Hane Jušić (Bog neće pomoći) i Stefana Đorđevića (Vjetre, pričaj sa mnom), oba nagrađena u Sarajevu. U konkurenciji za Zlatna kolica pridružuje im se i Ležaićev Kako je ovdje tako zeleno?. Žiriji okupljaju renomirana imena, a ZFF putuje i u kina diljem Hrvatske s izborom festivalskih favorita. Vizkultura

‘Julie je odlučila šutjeti’ dobitnik glavne nagrade ovogodišnjeg ZFF-a

Glavna filmska nagrada ide zrelom, odmjerenom i precizno kalibriranom dugometražnom prvijencu koji odaje zavidno vladanje tonom, strukturom i tempom. Psihološka drama i unutarnja napetost prekrasno su obrađene, obogaćene stilskim dodacima i ponavljanjima, što polako pojačava unutarnji nemir lika impresivnom suzdržanošću i složenošću – pojašnjenje je žirija za dobitnika glavne nagrade. Film je o tenisačici koja jedina ne odluči progovoriti o slučaju suspendiranog trenera. U kategoriji kratkometražnog igranog filma Zlatna kolica osvojio je film ‘Jelen’ tajlanskog redatelja An Chua, dok je španjolski ‘Ideja otoka’, u režiji Carmen Pedrero nominiran za Europsku filmsku nagradu. Zlatna kolica za najbolji hrvatski film u programu Kockice osvojila je Sara Alavanić s filmom ‘Fleka’. Nagradu Kinokino za najbolji film u dječjoj konkurenciji osvaja slovenski redatelj Klemen Dvornik za film Blok 5. Detaljnije na tportalu. HRT

Pavičić o ZFF-u: Program “Kockice” nametnuo se kao najprestižnija premijerna platforma za hrvatske kratke igrane filmove, ali ove godine…

Pavičić za Jutarnji opisuje najbolje što se prikazivalo jučer, u četvrtak, a dotaknuo se i programa Kockica, za kratke domaće filmove: ZFF je mjesto gdje su se posljednjih godina mogli vidjeti neki od važnijih domaćih kratkih naslova. Nažalost, ovogodišnje “Kockice” nisu ni približno na razini na kakvoj obično budu. Natjecateljski program domaćih kratkih filmova na ovogodišnjem ZFF-u imao je samo osam naslova, a dojam je da u nekim ranijim i jačim izdanjima ni jedan ovogodišnji ne bi dobio nagradu. Koji je razlog tome? Jedan može biti naprosto slabija produkcija. Drugi mogući razlog je i taj što je nekoliko hrvatskih kratkih filmova doživjelo međunarodni uspjeh, pa su na njegovu valu premijerno prikazani još ljetos. ZFF se prati i na Forumu.

Osnivač ZFF-a: Na našim je projekcijama uvijek navijačka atmosfera

Ove godine smo imali najviše prijava do sada – po nekoliko stotina filmova u svakoj od kategorija – pa je proces selekcije bio dug, ali smo jako zadovoljni odabranim. I u dugometražnoj i kratkometražnoj konkurenciji prikazujemo po deset filmova, od kojih je film zatvaranja izvan konkurencije. Izbor je prilično šarolik i publika će moći pogledati po našem sudu izvrsne filmove iz svih krajeva svijeta – od Tajlanda preko Litve do Srbije – koji se razlikuju po odabranim temama i redateljskim pristupima. Prikazat ćemo i feel good filmove i zanimljive obiteljske drame, naslove koji se bave odrastanjem i one koji se bave određenim povijesnim periodom. Uz Glavni program, tu su i stalni programi – natjecateljski “Ponovno s nama”, u kojem se autori čije smo prve ili druge filmove prikazali na prijašnjim izdanjima festivala bore za nagradu Zlatni bicikl. Tu je i “Velikih 5”, u kojem prikazujemo uratke iz pet najvećih europskih zemalja, “Kino Kino”, program za najmlađe, a imamo i novi-stari “Program plus”, koji je namijenjen srednjoškolcima i malo starijima od njih. Kaže Boris T. Matić za Novosti.

ZFF je od ove godine kandidacijski festival za Europsku filmsku nagradu

ZFF i ove godine donosi vrhunsku filmsku selekciju, uključujući prvi put filmove kandidirane za Europsku filmsku nagradu. Festivalska publika može očekivati intrigantne naslove poput “Santosh”, snažnu priču o detektivki u patrijarhalnom društvu, te litvanske favorite “Vikendica” i “Toksično”. Osim u Zagrebu, filmovi će biti dostupni u gradovima diljem Hrvatske, od Rijeke do Korčule. Festivalski duh prenosit će se i kroz zabave uz sjajnu glazbu, a povoljnije ulaznice prodane u pretprodaji već su obradovale vjerne filmofile. tportal Festival kreće 4.11. a traje do 10. studenog. Program

Ovogodišnji ZFF otvara film Proslava, laureat ovogodišnje Pule

Zagreb Film Festival, sinonim za kvalitetnu filmsku ponudu, iz godine u godinu predstavlja najzanimljiviju recentnu svjetsku produkciju, a ususret 22. izdanju, koje će se održati od 4. do 10. studenoga, otkriva i prve naslove iz ovogodišnjeg programa. Debitantski dugometražni film Bruna Ankovića, Proslava, imat će zagrebačku premijeru na otvorenju 22. ZFF-a. Ljubitelje crnog i pomaknutog humora mogla bi razveseliti dva filma. Švedsko-norveški Hypnosis, u režiji Ernsta de Geera i nizozemsko-belgijski Three Days of Fish redatelja Petera Hoogendoorna, koji je humorna kronika kompleksnog odnosa oca i sina. Natjecateljski program ZFF-a prvi put uključuje i jedan animirani film – hvaljeni Flow latvijskog autora Gintsa Zilbalodisa (Away, 2019). tportal