Kad krene kiša nagrada, Zagreb postane Cannes na kvadrat
„Zlatna kolica“ za Vjetre, pričaj sa mnom: Objavljeni pobjednici 23. ZFF-a
Na 23. Zagreb Film Festivalu dodijeljene su nagrade u dugometražnim, kratkometražnim i posebnim programima. Glavnu nagradu, Zlatna kolica za najbolji dugometražni film, osvojio je Vjetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. U programu Kockice pobijedio je hrvatski kratki film Rahlo, dok je međunarodni kratki film Obiteljska nedjelja odnio nagradu u svojoj kategoriji. Kandidat za Europsku filmsku nagradu je francuski Bog se srami. U programu Ponovno s nama trijumfirao je Trierov Sentimentalna vrijednost, dok su mladi žiriji nagradili Ples lisica i animirani Divljaci. Journal