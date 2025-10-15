Zlatna kolica ponovno jure kroz Zagreb
Objavljeni prvi aduti 23. Zagreb Film Festivala
Zagreb Film Festival održat će se od 10. do 16. studenoga na više lokacija i online, donoseći više od stotinu naslova. U glavnom programu ističu se novi filmovi Hane Jušić (Bog neće pomoći) i Stefana Đorđevića (Vjetre, pričaj sa mnom), oba nagrađena u Sarajevu. U konkurenciji za Zlatna kolica pridružuje im se i Ležaićev Kako je ovdje tako zeleno?. Žiriji okupljaju renomirana imena, a ZFF putuje i u kina diljem Hrvatske s izborom festivalskih favorita. Vizkultura