Kad DJ pobijedi pastira
Otvoren 23. Zagreb Film Festival uz makedonski film DJ Ahmet
U kinu CineStar Branimir otvoren je 23. Zagreb Film Festival filmom DJ Ahmet Georgija M. Unkovskog, nagrađenim na Sundanceu. Tijekom sedam dana prikazat će se 120 filmova koji promiču toleranciju, ljudskost i uključivost. Festival se održava na pet zagrebačkih lokacija, a završava 15. studenoga filmom Jima Jarmuscha Otac majka sestra brat. Nagrada Albert Kapović dodijeljena je Vanji Jambrović i Tiboru Keseru za produkciju filma Fiume o Morte! Igora Bezinovića. tportal