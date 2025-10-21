Filmski kotačići u pogonu

Ove godine smo imali najviše prijava do sada – po nekoliko stotina filmova u svakoj od kategorija – pa je proces selekcije bio dug, ali smo jako zadovoljni odabranim. I u dugometražnoj i kratkometražnoj konkurenciji prikazujemo po deset filmova, od kojih je film zatvaranja izvan konkurencije. Izbor je prilično šarolik i publika će moći pogledati po našem sudu izvrsne filmove iz svih krajeva svijeta – od Tajlanda preko Litve do Srbije – koji se razlikuju po odabranim temama i redateljskim pristupima. Prikazat ćemo i feel good filmove i zanimljive obiteljske drame, naslove koji se bave odrastanjem i one koji se bave određenim povijesnim periodom. Uz Glavni program, tu su i stalni programi – natjecateljski “Ponovno s nama”, u kojem se autori čije smo prve ili druge filmove prikazali na prijašnjim izdanjima festivala bore za nagradu Zlatni bicikl. Tu je i “Velikih 5”, u kojem prikazujemo uratke iz pet najvećih europskih zemalja, “Kino Kino”, program za najmlađe, a imamo i novi-stari “Program plus”, koji je namijenjen srednjoškolcima i malo starijima od njih. Kaže Boris T. Matić za Novosti.