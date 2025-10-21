Filmski kotačići u pogonu
Zagreb film festival 2025: Zlatna kolica u pogonu
Dvadeset i treći Zagreb Film Festival održava se od 10. do 16. studenoga na više lokacija i online, s oko sto filmova. Devet dugometražnih i dvanaest kratkometražnih ostvarenja natječu se za Zlatna kolica, uključujući nagrađivane naslove sa Sundancea, Cannesa i Berlinalea. Program PLUS donosi inovativne priče o odrastanju, dok popratni programi nude dokumentarce, satiru i masterclassove autora poput Olma Omerzua i Ivane Mladenović. Posebna pažnja posvećena je društveno važnim temama, uključujući filmsku dokumentaciju palestinskog genocida.