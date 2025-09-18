Zagreb i društvo: deset gradova pojelo tri četvrtine dobiti - Monitor.hr
Danas (19:00)

Ostali gradovi – hvala na sudjelovanju, vaša dobit je u drugom filmu

Zagreb i društvo: deset gradova pojelo tri četvrtine dobiti

Deset hrvatskih gradova lani je ostvarilo 7,1 od ukupno 9,9 milijardi eura konsolidirane neto dobiti poduzetnika. Najuspješniji je Zagreb s 5,6 milijardi eura, daleko ispred Splita (294,5 mil.) i Velike Gorice (205,9 mil.). Slijede Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Rovinj, Poreč i Zadar. U tih deset gradova posluje više od polovice svih poduzetnika u zemlji, zapošljavajući 583 tisuće radnika, a dominaciju Zagreba dodatno potvrđuje činjenica da drži čak 78 posto dobiti top-desetice. Poslovni


