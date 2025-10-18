Kad imaš njihovog šefa, boje su ti jedina legalna terapija protiv depresije
Zbog sive boje nema ljubavi: Rusi u borbi protiv depresije i pada nataliteta
Rusija se, unatoč tipičnoj slici sivih sovjetskih zgrada, sve više okreće šarenoj arhitekturi. Monokromna arhitektura naišla je na kritiku stručnjaka i građana jer negativno utječe na orijentaciju, učinkovitost rada, pa čak i natalitet. Arhitekti smatraju da raznobojne fasade i murali, prenoseći ideju veselih dječjih igrališta, pomažu boljem snalaženju u prostoru. Na Dalekom Sjeveru, gdje prevladava crno-bijeli pejzaž, jarke boje su praktički neophodne za borbu protiv depresije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se bojama treba oprezno rukovati te da se često koriste za prikrivanje građevinskih nedostataka.