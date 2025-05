Izbori su perfektan kolaž. Oni bi vlast. A zašto? Ne znaju ni oni

Nisu Tomašević i Možemo! slovili kao izgledni pobjednici zbog svojih rezultata u ovome mandatu. Naprotiv, bili su neupitni favoriti usprkos dokazanoj nekompetenciji za vođenje grada. Predestinirani pobjednici bili su zahvaljujući izvrsnom PR-u koji ih portretira kao nepodmitljive borce za pravdu i ‘malog čovjeka‘, apsolutnoj naklonjenosti mainstream medija koji prešućuju njihovu ideološku zeleno-crvenu ostrašćenost. A onda su se dogodile Uskokove afere ‘Buje‘ (poznatija kao ‘uhićenje Mile Kekina‘) i ‘Hipodrom‘, koja bi mogla postati još neugodnija za Tomaševića i Možemo! praćene vrlo paničnim reakcijama njihovih prvaka i prvakinja… prema onome što se dosad zna o aferi ‘Hipodrom‘ – od isplate nepostojećih usluga iz gradskog proračuna do pranja tako zarađenog novca i vjerojatnog transfera gotovine pravim dobitnicima – na njoj Nobilo može servirati kaznene prijave, a Turudić uhititi ne samo Tomaševića već i cijeli Možemo! No nije samo riječ o tome da Nobilo navodno želi graditi 19 nebodera uza Savu, a Tomašević to ne dopušta. Možemo! očito nema smisla za krupno nekretninsko poduzetništvo (neki to zovu i građevinskom mafijom), u kojem se vrti velik novac. A novac u konačnici upravlja politikom. Višnja Starešina za Lider.