Kad ribe promijene adresu, internetu prijeti kratki spoj
Zagrijavanje mora ugrožava Internet
Novo istraživanje britanskog Nacionalnog centra za oceanografiju (NOC) upozorava da bi klimatske promjene mogle neizravno ugroziti podmorske kabele ključne za globalne komunikacije i internet. Zbog zagrijavanja mora ribe mijenjaju staništa, što mijenja i rute ribolova. Procjenjuje se da bi do 2100. godine oko 34.600 kilometara postojećih kabela moglo postati izloženo koćarenju, dok će se ribolovna aktivnost pojačati duž dodatnih 157.000 kilometara, osobito u sjevernom Atlantiku i zapadnom Pacifiku. Uz koće, sve veći rizik za infrastrukturu predstavljaju i usidreni uređaji za privlačenje ribe, zbog čega je potrebno na vrijeme zaštititi mreže. Bug donosi pregled tjedna iz svijeta znanosti i tehnologije