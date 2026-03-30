Klikni ovdje ako misliš da si slobodan

Velika zamka besplatnih usluga: Kako korporacije pretvaraju našu pažnju u profit
Iako je korijen interneta ležao u utopijskim, hipi idejama o slobodnim informacijama, današnji model temelji se na ekstrakciji podataka koju stručnjaci uspoređuju s kolonijalizmom. Umjesto zajedničkog dobra, podaci su postali resurs poput nafte koji šačica korporacija privatizira. DW pokušava otkriti gdje je pošlo po zlu: Online igricama se, primjerice, zapravo treniraju AI modeli (reCAPTCHA, Duolingo, zatim Pokemon Go koji je dobio besplatnu detaljnu mapu ulica i mjesta dok su korisnici naivno ganjali Pokemone)… Umjesto zajedničkog dobra, podaci su postali resurs poput nafte koji šačica korporacija privatizira. Rješenje se ne krije u boljoj tehnologiji, već u političkoj borbi za javno dobro i povratku kontrole nad digitalnim prostorom.