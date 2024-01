Gdje je, kud je nestao?

It’s complicated! Zato ne krivim Zoku što je prerezao taj čvor i jednostavno rekao istinu. Ako ikoga treba kriviti, to je podlac koji ga je pitao za komentar: ne ubija metak, već onaj koji stisne obarač. Ali ne želim se fokusirati na Milanovića. Daleko mi je zanimljivija pozicija Plenkovića. Za premijera znamo da poštuje lojalnost – bukvalno moraš ubiti čovjeka da bi dobio otkaz – ali to ne znači da poštuje Habijana. On je samo ljut što mu je netko ukrao heteroseksualnost na kojoj su toliko intenzivno radili. Jasno je da Plenković privatizira Habijanovo autanje kako bi se obračunao s left-lib medijima. Ono što prolazi ispod radara je da mu left-lib mediji to dopuštaju. Ne samo da dopuštaju, već slijede njegov mig i kreću u moralistički juriš na Milanovića. Sanja Modrić misli da ono što se događa unutar četiri zida nije seksualnost, već jebanje (a ni za to nam nisu potrebni zidovi). Seksualnost je mnogo širi pojam, aspekt ljudskosti, psihe, identiteta, kulture… E pa dragi Damire, pa tebe nitko ništa ne pita! Kako se nosiš sa svime? Gdje si nestao? Nema Hrvata koji nije izrazio neko mišljenje o tvom autanju, a od tebe ni traga ni glasa. Prekini ovo medijsko mrcvarenje. Ti si odrastao muškarac. Nemoj se skrivati iza Plenkovića. Viktor Zahtila za Novosti.