Otpad s potencijalom
Otpad od prerade pšenice mogao bi postati nova sirovina za antibiotike
Iako je bijelo brašno često na stupu srama zbog “golih kalorija” i manjka vitamina, nova znanstvena istraživanja otkrivaju i njezino drugo, ljekovito lice. Talijanski znanstvenici zaključuju da je pšenica prava riznica prirodnih antimikrobnih spojeva, posebice fenolnih kiselina poput para-kumarinske i ferulinske. Visoke koncentracije pšeničnih ekstrakata uspješno zaustavljaju rast opasnih bakterija kao što su Escherichia coli, Salmonella i Helicobacter pylori. Budući da se ovi spojevi nalaze u mekinjama i pljevi, jeftini nusproizvodi prerade pšenice mogli bi postati ključno oružje farmaceutske industrije u borbi protiv sve otpornijih bakterija. Nenad Raos za Bug