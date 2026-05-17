Neprijatelj mog neprijatelja je moj... lijek?
Bakteriofag: Prirodni neprijatelj patogenih bakterija kao alternativa antibioticima
Svjetska zdravstvena organizacija godinama upozorava da antibiotici polako gube bitku protiv smrtonosnih infekcija, zbog čega se znanost sve više okreće prirodnim neprijateljima patogena. Profesor Mladen Krajačić je za tportal spomenuo bakteriofage, u doba u kojem sve više bakterija postaje otporno na liječenje, ovi mikroskopski ‘lovci’ vraćaju se u fokus medicine kao jedan od najviše obećavajućih odgovora na jednu od najvećih zdravstvenih prijetnji 21. stoljeća. Pritom ne napadaju ljude, Krajačić ističe kako su ljudski životi već spašavani primjenom virusa u situacijama kada više nije bilo nikakvih izgleda uz primjenu antibiotika, iako takvo postupanje zasad nije odobreno europskom ni američkom legislativom i iznimno se odobrava samo onda kada se ni na koji drugi način ne može spasiti život pacijenta…