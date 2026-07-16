Možda nisi osvojio Tour de France, ali si svejedno sretan
Oni koji svakodnevno voze bicikl su sretniji, kazuje novije istraživanje
Biciklizam je idealan način za borbu protiv sjedilačkog načina života jer predstavlja aerobnu aktivnost niskog intenziteta koja čuva zglobove, a poboljšava ravnotežu i izdržljivost. Osim fizičkih prednosti, nova istraživanja tvrtki IPSOS i Lime potvrđuju izniman utjecaj na mentalno zdravlje. Čak 90% vozača osjeća se slobodnije, a više od 80% opuštenije i s manje stresa. Zamjena automobila ili javnog prijevoza biciklom eliminira svakodnevne frustracije u prometnim gužvama, vraća kontrolu nad vlastitim vremenom te pruža osjećaj slobode i prisutnosti u trenutku. Jutarnji… Leonardo Dicaprio likes this