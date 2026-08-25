Predstavljen 11. CRO Race: Poznate trase svih šest etapa, cilj utrke premijerno na Jarunu - Monitor.hr
Prekjučer (22:00)

Bicikliraju 1000 km da bi došli na roštilj

Predstavljen 11. CRO Race: Poznate trase svih šest etapa, cilj utrke premijerno na Jarunu

Jedanaesto izdanje biciklističke utrke CRO Race održat će se od 22. do 27. rujna na ruti dugoj gotovo 1000 kilometara. Utrka starta u Splitu, a nakon pet atraktivnih etapa koje prolaze obalom i unutrašnjošću – uključujući i zahtjevno uspinjanje na Učku s istarske strane – biciklisti će umjesto kod NSK cilj po prvi put dočekati na zagrebačkom Jarunu. Utrka je ove godine promovirana u višu UCI kategoriju (2.Pro), što garantira dolazak nekih od najboljih svjetskih timova, a u sklopu događaja ponovno će se održati i natjecanje za najmlađe, Kids CRO Race. tportal


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