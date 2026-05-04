Koji si ti lik?

Tijekom pandemije djeca, tinejdžeri i odrasli kratili su vrijeme igrajući društvene igre, slagali makete, puzzle i komplete Legovih kockica, skupljali memorabilije. Potražnja za takvim igračkama nastavila se i nakon pandemije pa su u industriji igračaka skovali novi termin – ‘kidults‘ (kid + adult). To je svaki potrošač stariji od 12 godina koji kupuje igračke. Odrasli su kupci, kažu, u protekle teške tri godine tražili nešto da im smanji tjeskobu i otjera dosadu, a budući da novac nisu trošili na izlaske, odlučili su ga potrošiti na igre i igračke. I sad su se na njih navukli. Osim što brendovi kidultse vole jer su, naravno, novi kupci, obožavaju ih i zato što su na njihove proizvode spremni potrošiti više. Lider