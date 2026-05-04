Koji si ti lik?
Znate li što znači NPC? Gejmerski izraz koji se počeo koristiti u svakodnevici
Izvornog značenja “non playable character”, odnosi se na likove iz kompjuterskih i društvenih igara koji se pojavljuju u igrici i koji su automatizirani te ih ne možete kontrolirati, odnosno njima upravlja sustav. Iako su u igrama ključni za radnju i trgovinu, pojam je 2010-ih postao dehumanizirajući internetski sleng. Preneseno na stvaran život, radi se o uvredi prema osobama koje ne djeluju autentično, odnosno koji se čine neoriginalnima ili povodljivima. Mental Floss