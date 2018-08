Milan Bandić obećava da će se za Hrvatsku brinuti kao što brine o Zagrebu. Znači li to da bi upravljao uz pomoć koruptivne mreže kumova i prijatelja?… Čovjek koji je optužen da je plagirao svoj diplomski početak predizborne kampanje odlučio je obilježiti fotografiranjem ispred osnovne škole u Dubravi, koju je pohađao… MOST se predstavlja kao nekakva brana pred štetočinskom politikom, iako je do jučer bio jedan od njezinih protagonista… Na koncu Stipe Gabrić Jambo, tajkun kojeg su iznjedrile godine velike hrvatske pljačke, čovjek koji zaista nema što tražiti pod sloganom “siguran smjer”. Smijali bi se svim tim pojavama, ljudima i pričama, samo kad nam se ne bi radilo o glavi, komentira Ladislav Tomičić početak predizborne kampanje i ljude u njoj. Novi list