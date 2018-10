Apple je predstavio nove iPhone 7 i iPhone 7 Plus modele. Jedan od noviteta je ukidanje klasičnog ‘jacka’ za slušalice, umjesto njega će poticati korisnike da kupuju bežične slušalice. iPhone 7 ima 2GB RAM, zaslon od 4,7 inča, stražnju kameru od 12MP, 4K video i prednju kameru od 7MP, te bateriju 1960mAh. Novi telefon košta 649 dolara. iPhone 7 Plus ima zaslon 5,5 inča, dual kameru od 12MP straga i običnu od 5MP sprijeda, 4K mogućnosti za snimanje videa, identičan procesor, kao i kapacitete uređaja, ali uz 3GB RAM, dok je baterija 2910 mAh. Plus košta 769 dolara. Njihov novi pametni sat Watch 2 ima operativni sustav watchOS 3, novu aplikaciju Breathe, koja korisnika povremeno podsjeća da radi vježbe dubokog disanja, a košta 369 dolara. ICT Business