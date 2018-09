Prema medijskim spekulacijama, umirovljenici čije će se mirovine sastojati od uplata iz prvog i drugog mirovinskog stupa imat će trećinu manju mirovinu od postojećih. No je li baš sve tako crno? Prema simulacijama, za prvu generaciju osoba s punim stažem, one koji će u mirovinu ići 2022., trebat će osigurati dodatak od oko 20 posto. On će se postupno smanjivati kako se bude povećavalo razdoblje uplata u drugi mirovinski stup. Tako bi za osobe koje će ići u mirovinu 2030. godine prihodi iz drugog stupa trebali porasti do te mjere da će u potpunosti pokriti zaštitni dodatak, piše Tportal.