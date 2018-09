Njemačkoj bi do kraja sljedećeg desetljeća moglo nedostajati 4,9 milijuna radnika, a ovaj nedostatak njemačko gospodarstvo bi mogao stajati 525 milijardi eura, procjenjuju konzultanti Korn-Ferry. Zanimljiva im je studija – obuhvatili su 20 najvećih svjetskih ekonomijama i svima osim jedne će nedostajati radnika – njih 85 milijuna što će uzrokovati gubitak prihoda od 8,5 bilijuna dolara. Ta jedina država koja neće imati manjak radnika, nego višak radnika je Indija – ondje će biti 245 milijuna radnika viška do 2030. Fin Extra, Financial Express