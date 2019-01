Švicarska je planirala reforme koje su trebale osigurati financijsku stabilnost do 2030. godine, no građani su ih odbacili na nedavnom referendumu. Švicarski je mirovinski sustav u svojoj osnovi vrlo sličan hrvatskom. Tri stupa: obavezni državni, obavezni privatni i dobrovoljni privatni zajednički daju ukupnu mirovinu. Razlike u odnosu na hrvatski sustav postoje u razini doprinosa, kao i poreznom tretmanu različitih vrsta doprinosa. Iz obaveznog državnog (prvog) stupa švicarski umirovljenici danas primaju zajamčenu mirovinu koja se kreće u rasponu od 1175 do 2250 franaka mjesečno, a uz mirovinu koju primaju iz drugog stupa cilj je da ‘ukupna mirovina dosegne 50-70 posto prihoda prije umirovljenja’, ističu bankari UBS-a. T-Portal