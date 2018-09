U Njemačkoj prosvjedi protiv – skupih stanarina

Njemački ustavni sud u Karlsruheu donio je odluku po kojoj se transrodnim osobama mora omogućiti unošenje tzv. trećeg spola u službene dokumente.„Pitanje spola je od velike važnosti, a to vrijedi i za one osobe koje se ne osjećaju pripadnicima ni ženskog niti muškog spola“, stoji u objašnjenju Ustavnog suda. Sud je zakonodavcima naložio da do kraja 2018. omoguće da se pitanje spola, pored muškog i ženskog, proširi za treću mogućnost ili da se u potpunosti izbaci određivanje po spolu. Independent, Večernji