Politika, glamur i malo vampirskog humora

Afganistanski film otvara Berlinale 2026, 22 naslova u borbi za Zlatnog medvjeda
Ovogodišnji Međunarodni filmski festival u Berlinu (12.–22. veljače) otvara afganistanska drama „No Good Men“ redateljice Shahrbanoo Sadat. Festival donosi više od 200 filmova raznih žanrova, a 22 se natječu za Zlatnog i Srebrnog medvjeda. U Berlin stižu zvijezde poput Pamela Anderson, Ethan Hawke i John Turturro. Žirijem predsjeda Wim Wenders, a počasni Zlatni medvjed primit će Michelle Yeoh. Berlinale i ove godine potvrđuje reputaciju politički angažiranog i međunarodno raznolikog festivala. DW… Čeka se i predstavljanje kratkometražnog igranog filma Imaginarni brojevi redateljice i scenaristice Jelice Jerinić te scenarista Aleksandra Markovića. Glavnu ulogu igra Goran Bogdan. Journal