Crveni tepih, crvene linije i još crveniji obrazi

Umjetnost ili aktivizam? Berlinale u vrtlogu političkih prijepora zbog Palestine

Ovogodišnje Berlinale obilježile su rasprave o odnosu umjetnosti i politike nakon izjava o Gazi, govora nagrađenog palestinskog redatelja i otvorenih pisama umjetnika. Dana Budisavljević smatra da umjetnici imaju odgovornost reagirati na nepravdu te podsjeća da je svaki film politički čin, pozivajući na otpor “lokalnom fašizmu”. Josip Mlakić upozorava na opasnost površnog aktivizma i samopromocije, držeći da institucije ne mogu imati jedinstven stav. Dok jedni traže jasnu političku poziciju festivala, drugi brane autonomiju umjetnosti, pa je više pozornosti izazvala politika nego filmovi. tportal


22.02. (12:00)

Političke poruke mogu, ali samo ako su u filmu

„Žuta pisma“ osvojila Zlatnog medvjeda na 76. Berlinaleu, festival obilježila politička prepucavanja

Zlatnog medvjeda na 76. Berlinale dobio je film „Žuta pisma“ njemačko-turskog redatelja Ilker Catak, drama o represiji intelektualaca u Turskoj. Predsjednik žirija Wim Wenders istaknuo je univerzalnu temu totalitarizma. Veliku nagradu žirija osvojio je film „Spas“ Emina Alpera, a za režiju je nagrađen Grant Gee. Svečanost su obilježili i politički govori o Gazi, uključujući istup redatelja Abdalah Alkhatib, dok je vodstvo festivala odbacilo optužbe o ograničavanju slobode izražavanja. HRT

19.02. (19:00)

Festival bez politike. Postoji li to?

Berlinale pod pritiskom zbog šutnje o ratu u Gazi

Otvoreno pismo 81 međunarodnog filmskog radnika, među kojima su Tilda Swinton, Javier Bardem i Mike Leigh, optužuje Berlinale da se nije jasno odredio prema ratu između Izraela i Hamasa te govori o „institucionalnoj šutnji o genocidu nad Palestincima“. Predsjednik žirija Wim Wenders poručio je da se filmaši trebaju držati podalje od politike, što je izazvalo dodatne kritike. Njemački povjerenik za kulturu Wolfram Weimer odbacio je optužbe o cenzuri i stao u obranu festivala, ističući da Berlinale ostaje prostor otvorene rasprave. DW

14.02. (00:00)

Politika, glamur i malo vampirskog humora

Afganistanski film otvara Berlinale 2026, 22 naslova u borbi za Zlatnog medvjeda

Ovogodišnji Međunarodni filmski festival u Berlinu (12.–22. veljače) otvara afganistanska drama „No Good Men“ redateljice Shahrbanoo Sadat. Festival donosi više od 200 filmova raznih žanrova, a 22 se natječu za Zlatnog i Srebrnog medvjeda. U Berlin stižu zvijezde poput Pamela Anderson, Ethan Hawke i John Turturro. Žirijem predsjeda Wim Wenders, a počasni Zlatni medvjed primit će Michelle Yeoh. Berlinale i ove godine potvrđuje reputaciju politički angažiranog i međunarodno raznolikog festivala. DW… Čeka se i predstavljanje kratkometražnog igranog filma Imaginarni brojevi redateljice i scenaristice Jelice Jerinić te scenarista Aleksandra Markovića. Glavnu ulogu igra Goran Bogdan. Journal

26.02.2025. (20:00)

A sad - na Oscare

Završilo 75. Berlinale: nagrade idu u Norvešku, Brazil, Argentinu, Kinu… Tildi Swinton nagrada za životno djelo

‘Pobjednički film se vrti oko procesa pisanja, ljubavi i ljubavi jedna mlade osobe prema svojoj učiteljici’, rekao je predsjednik žirija. Srebrnog medvjeda, veliku nagradu žirija dobio je brazilski film ‘The Blue Trail’, a nagrada žirija odlazi u susjednu Argentinu za film ‘Message’. Nagradu za najbolju režiju dobio je kineski redatelj Huo Meng za film ‘Living the Land’. Srebrnog medvjeda za najbolju glavnu ulogu pripala je američkoj glumici Rose Byrne, a za sporednu ulogu američkom glumcu Andrewu Scottu. Za najbolji scenarij nagrađen je rumunjski redatelj Radu Jude za film ‘Kontinental 25’. Prvog dana Berlinalea, 13. veljače, Zlatnog medvjeda za životno djelo dobila je britanska glumica Tilda Swinton. Ukupno je na festivalu prikazano više od 200 filmova u nekoliko sekcija. tportal

13.02.2025. (12:00)

Berlin gori, ali ne od poplava

Berlinale 2025: Zvijezde, klonovi i šutanje bez nogu

Berlinale slavi 75. izdanje svjetskom premijerom drame ‘Das Licht’ Toma Tykwera. Richard Linklater donosi iščekivani ‘Blue Moon’, dok Bong Joon-ho predstavlja ‘Mickey 17’ s Robertom Pattinsonom. U konkurenciji su 18 filmova, uključujući trilere, drame i jedan film u kojem Conan O’Brien ne koristi noge. Na crvenom tepihu prodefilirat će Benedict Cumberbatch, Jessica Chastain i Tilda Swinton, koja prima Zlatnog medvjeda za životno djelo. Hrvatsku predstavljaju ‘Zečji nasip’ Čejen Černić Čanak i slovensko-hrvatska koprodukcija ‘Dobre djevojke’. tportal

11.02.2022. (09:00)

Medvjed i zec

Berlinale otvorio film koji propituje teme moći i kontrole

Film ‘Peter von Kant’, o redateljevu posesivnom odnosu s mladim glumcem, tematizira moć koju redatelji imaju nad glumcima, pitanje koje je aktualno u doba pokreta #MeToo, rekao je redatelj filma Francois Ozon. Von Kant zavede Amira šampanjcem i obećanjima slave, no kada mladić iznenada postigne velik uspjeh to promijeni njegov odnos s posesivnim pokroviteljem. Ozon je rekao da je želio pokazati kako ljubav mijenja odnose moći. Novi list

05.03.2021. (22:30)

Bad teacher

Zlatni medvjed pripao hrvatskoj koprodukciji ‘Baksuzno bubanje ili bezumni pornić’ Radua Judea

Film ‘Baksuzno bubanje ili bezumni pornić’ rumunskog reditelja Radu Jude osvojio je glavnu nagradu na filmskom festivalu u Berlinu. Radnja prati profesoricu koja se suočava s problemima nakon što se na internetu pojavi privatni porno film nje i njenog supruga. Film je nastao kao koprodukcija producentskih kuća iz Rumunjske, Češke, Luksemburga i Hrvatske. N1

04.03.2021. (19:30)

Prvi orgazmički rat

Jurica Pavičić: Odavno nije viđen tako vrući “hardcore” početak filma

‘Zlosretna jebačina ili ludi pornić’ Radua Judea jedan je od nekoliko uvrnutih filmova koji su obilježili prva tri dana online Berlina – piše Jurica Pavičić o rumunjskom filmu o učiteljici čiji kućni seks video (s mužem) iscuri na Internet pa je roditelji školaraca žele smijeniti. Jude se bavi razizemljem tranzicije u kojem se miješaju naivna potrošačka kultura, novopečena religioznost, nacionalizam i relikti sovjetskog komunizma. Poput vizualnog arheologa, Jude gradi sliku Rumunjske iz otpadaka arhitekture, murala, reklamnih natpisa i malih urbanih situacija.

02.03.2020. (01:30)

Berlinale: Zlatni medvjed iranskom filmu ‘Nema zla’, režisera koji ima zabranu izlaska iz zemlje

Kao izrazito politizirani filmaš, Mohammad Rassulof je stalno na piku iranskog pravosuđa. Godine 2010. osuđen je na godinu dana zatvora, s tim da je izvršenje pretvoreno u kućni pritvor. Rassulof je odmah odgovorio tako što je u gerilskim uvjetima snimio film „Rukopisi ne gore“ koji je 2013. dobio nagradu kritike u Cannesu. U Cannesu je nagrađen još jednom, 2017., za film “Čovjek od integriteta”… Žirijem je predsjedavao Jeremy Irons, pogledajte ostale nagrađene u izvještaju Jurice Pavičića.