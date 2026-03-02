Crveni tepih, crvene linije i još crveniji obrazi
Umjetnost ili aktivizam? Berlinale u vrtlogu političkih prijepora zbog Palestine
Ovogodišnje Berlinale obilježile su rasprave o odnosu umjetnosti i politike nakon izjava o Gazi, govora nagrađenog palestinskog redatelja i otvorenih pisama umjetnika. Dana Budisavljević smatra da umjetnici imaju odgovornost reagirati na nepravdu te podsjeća da je svaki film politički čin, pozivajući na otpor “lokalnom fašizmu”. Josip Mlakić upozorava na opasnost površnog aktivizma i samopromocije, držeći da institucije ne mogu imati jedinstven stav. Dok jedni traže jasnu političku poziciju festivala, drugi brane autonomiju umjetnosti, pa je više pozornosti izazvala politika nego filmovi. tportal