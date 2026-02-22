Političke poruke mogu, ali samo ako su u filmu
„Žuta pisma“ osvojila Zlatnog medvjeda na 76. Berlinaleu, festival obilježila politička prepucavanja
Zlatnog medvjeda na 76. Berlinale dobio je film „Žuta pisma“ njemačko-turskog redatelja Ilker Catak, drama o represiji intelektualaca u Turskoj. Predsjednik žirija Wim Wenders istaknuo je univerzalnu temu totalitarizma. Veliku nagradu žirija osvojio je film „Spas“ Emina Alpera, a za režiju je nagrađen Grant Gee. Svečanost su obilježili i politički govori o Gazi, uključujući istup redatelja Abdalah Alkhatib, dok je vodstvo festivala odbacilo optužbe o ograničavanju slobode izražavanja. HRT