Festival bez politike. Postoji li to?
Berlinale pod pritiskom zbog šutnje o ratu u Gazi
Otvoreno pismo 81 međunarodnog filmskog radnika, među kojima su Tilda Swinton, Javier Bardem i Mike Leigh, optužuje Berlinale da se nije jasno odredio prema ratu između Izraela i Hamasa te govori o „institucionalnoj šutnji o genocidu nad Palestincima“. Predsjednik žirija Wim Wenders poručio je da se filmaši trebaju držati podalje od politike, što je izazvalo dodatne kritike. Njemački povjerenik za kulturu Wolfram Weimer odbacio je optužbe o cenzuri i stao u obranu festivala, ističući da Berlinale ostaje prostor otvorene rasprave. DW