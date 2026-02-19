Festival bez politike. Postoji li to?

Kao izrazito politizirani filmaš, Mohammad Rassulof je stalno na piku iranskog pravosuđa. Godine 2010. osuđen je na godinu dana zatvora, s tim da je izvršenje pretvoreno u kućni pritvor. Rassulof je odmah odgovorio tako što je u gerilskim uvjetima snimio film „Rukopisi ne gore“ koji je 2013. dobio nagradu kritike u Cannesu. U Cannesu je nagrađen još jednom, 2017., za film “Čovjek od integriteta”… Žirijem je predsjedavao Jeremy Irons, pogledajte ostale nagrađene u izvještaju Jurice Pavičića.