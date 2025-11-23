Kad robot kaže ‘halo’, ali s naglaskom
AI agenti koji preuzimaju repetitivne poslove i šire se iz Zagreba na 40 tržišta
Iz Zagreba djeluje regionalni centar izraelskog AI startupa koji razvija glasovne i tekstualne agente sposobne za duboku lokalizaciju — komunikaciju na bilo kojem jeziku i kulturnom kontekstu. Agenti treniraju na internim podacima klijenata, smanjujući pogreške i zamjenjujući oko 80% repetitivnih zadataka, dok su ljudi zaduženi za složenije slučajeve. Tvrtka posluje na oko 40 tržišta, zapošljava stotine stručnjaka i brzo širi tim u Hrvatskoj. Fokus su visoko regulirane industrije koje trebaju sigurnu, učinkovitu i lokaliziranu komunikaciju, a tehnologija je već globalno dokazana u korisničkoj podršci, prodaji i internim procesima. Poslovni