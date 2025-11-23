AI ne zamjenjuje ljude, već povećava njihove mogućnosti i povećava performanse - Monitor.hr
Danas (16:00)

Neće nam uzeti posao — samo će ga raditi brže i bolje od nas

AI ne zamjenjuje ljude, već povećava njihove mogućnosti i povećava performanse

Na Oracle AI World 2025 konferenciji (otprije mjesec dana) u Las Vegasu glavna poruka bila je da umjetna inteligencija neće zamijeniti ljude, nego unaprijediti njihov rad. Predstavnici vodećih tvrtki istaknuli su kako AI osnažuje radnike i stvara nove prilike, dok je Larry Ellison naglasio da je fokus sada na praktičnoj primjeni modela za rješavanje najvećih izazova čovječanstva. Otkrio je i da Oracle velik dio svog koda već prepušta AI sustavima. Unatoč rastu računalne moći, Ellison poručuje: AI je alat koji povećava ljudsku učinkovitost, a ne prijetnja radnim mjestima. Bug


Slične vijesti

Četvrtak (11:00)

Još kad AI dobije nagradu za hit godine...

AI preuzima glazbu: 97% ljudi ne razlikuje ljudsku od sintetičke pjesme

Globalno istraživanje Deezer-a i Ipsosa pokazalo je da 97% ispitanika ne može razlikovati glazbu koju je stvorio čovjek od one koju generira umjetna inteligencija. Na Deezeru se već dnevno objavljuje oko 50 tisuća AI pjesama, a 70% njihovih streamova povezano je s prijevarom radi tantijema. AI je već osvojio i Billboard: pjesma „Walk My Walk“ izmišljenog izvođača Breaking Rust dospjela je na prvo mjesto digitalne prodaje country glazbe. Javnost traži strogo označavanje AI sadržaja i veću zaštitu autora, jer bez transparentnosti — slušamo, plaćamo i vjerujemo umjetnosti koja to možda nije. Muzika

14.11. (00:00)

Dobije te u debati

Umjetna inteligencija uvjerljivija nego što mislimo

Novo istraživanje sa Stanforda pokazuje da umjetna inteligencija može biti jednako uvjerljiva kao čovjek u političkoj komunikaciji. AI-generirane poruke jednako učinkovito oblikuju stavove o temama poput poreza, oružja ili pušenja, a ispitanici su često otvoreniji kad misle da poruka dolazi od AI, ne od druge osobe. “Neutralni glasnik” smanjuje neprijateljstvo i potiče dijalog, no autori upozoravaju da ista tehnologija može postati alat manipulacije i širenja dezinformacija. U digitalnoj politici, čini se, botovi već imaju dar govora – i moć uvjeravanja. Mreža

12.11. (00:00)

Kad traktori čekaju – a AI preuzima ured

Sam Altman vjeruje da će umjetna inteligencija jednog dana voditi OpenAI

Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman izjavio je kako bi ga bilo sram ako OpenAI ne postane prva velika kompanija kojom upravlja umjetna inteligencija. Smatra da će AI u bliskoj budućnosti moći preuzeti vođenje odjela, a kasnije i cijele tvrtke. Iako priznaje da će AI kratkoročno uništiti mnoge intelektualne poslove, dugoročno očekuje stvaranje novih zanimanja. Dok čeka taj trenutak, Altman mašta o povratku na svoju farmu, traktorima i jednostavnijem životu – barem dok AI ne preuzme i to. Zimo

10.11. (08:00)

Kad umjetna inteligencija postane gluplja od naših odluka

AI balon napuhan bilijunom dolara – dok Hrvatska propušta vlak za Europu

Vrijednost deset najvećih AI startupa porasla je za gotovo bilijun dolara, unatoč poslovanju s gubicima, što analitičari uspoređuju s dot-com balonom. Ivica Brkljača upozorava da su valuacije „stotinu puta veće od prihoda“, dok profesor Marko Horvat ističe da današnji AI sektor živi od „ekonomije pažnje“ i masovne proizvodnje digitalnog „smeća“. Istodobno, Europa ulaže u „AI tvornice“, a Hrvatska ostaje bez ijednog centra te bez pristupa ključnoj infrastrukturi – na začelju kontinenta koji odlučuje o svojoj tehnološkoj budućnosti. tportal

07.11. (17:00)

Kad roboti dobiju plaću, a ljudi otkaz

Geoffrey Hinton upozorava: umjetna inteligencija vodi prema ekonomskoj distopiji

„Kum umjetne inteligencije” Geoffrey Hinton upozorava da tehnološke korporacije svjesno idu prema masovnoj zamjeni ljudskog rada kako bi ostvarile profit. Unatoč golemim ulaganjima, industrija AI-ja zasad ne donosi zaradu, a Hinton smatra da će se ulaganja isplatiti jedino ako ljudi izgube poslove. AI, kaže, može donijeti koristi i povećati produktivnost, no ključni problem je tko će ubirati dobit. Sudbina rada i bogatstva, zaključuje Hinton, ovisit će o načinu na koji društvo odluči organizirati novu ekonomiju. Index

07.11. (13:00)

Umjetna inteligencija da, ali samo da nas ne dira

Istraživanje otkriva: Hrvati prihvaćaju AI, ali ga se boje i ne žele učiti koristiti

Novo istraživanje Prizme CPI i Sveučilišta Algebra Bernays pokazuje da 95% Hrvata zna za umjetnu inteligenciju, ali trećina ne želi o njoj učiti. Dok poslovni sektor bilježi rast pozitivnih asocijacija, građani AI najviše povezuju s rizicima poput gubitka privatnosti, dezinformacija i negativnog utjecaja na mentalno zdravlje. Samo 16% građana smatra da AI može u potpunosti zamijeniti čovjeka u korisničkoj podršci, a 70% brine širenje lažnih vijesti. Stručnjaci upozoravaju i na mogućnost “AI balona” te rastuću globalnu polarizaciju u percepciji tehnologije. Netokracija

31.10. (00:00)

Zemlja milijun slonova i jedan veliki čip

ASEAN između Washingtona i Pekinga: Vientiane postaje nova digitalna prijestolnica svijeta

U glavnom gradu Laosa, Vientianeu, održava se sastanak ASEAN-a na kojem se raspravlja o sigurnosti u indo-pacifičkoj regiji, umjetnoj inteligenciji i opskrbnim lancima poluvodiča. Dok SAD i Kina vode globalni “rat za čipove”, jugoistočna Azija pokušava ostati neutralna, gradeći suradnju s obje strane. ASEAN se pozicionira kao most između dva tehnološka bloka kroz digitalne inicijative, zajedničke AI standarde i ulaganja u poluvodičku industriju, potvrđujući svoj status trećeg globalnog pola u doba tehnološke geopolitike. Višeslav Raos za tportal

30.10. (12:00)

Preglednik koji zna sve o tebi – i još ti to naplati

Atlas: OpenAI-jev “super-asistent” koji želi promijeniti način surfanja (i zaraditi na tome)

OpenAI je lansirao Atlas, internetski preglednik koji kombinira klasično surfanje i razgovor s chatbotom GPT-5. Atlas nudi pretraživanje, filtriranje sadržaja i brzi pristup povijesti stranica, ali mnoge funkcije dostupne su samo pretplatnicima. Projekt je dio OpenAI-jeva pokušaja da poveća prihode i prikupi više korisničkih podataka, dok analitičari upozoravaju na rizike za privatnost i visoku cijenu promjene navika korisnika. Atlas bi mogao izazvati Google, no zasad više podsjeća na eksperiment nego na “Google killera”. BBC

28.10. (19:00)

Ima bujnu maštu

Umjetna inteligencija izmišlja svaki treći odgovor

Nova studija Europske radiodifuzijske unije pokazuje da popularni chatbotovi poput ChatGPT-a, Claudea i Geminija često „haluciniraju“ – izmišljaju informacije koje zvuče uvjerljivo, ali nisu točne. Testiranja su otkrila do 40 posto pogrešnih odgovora, osobito kod aktualnih vijesti i lokalnih tema. Stručnjaci upozoravaju da to ugrožava povjerenje u medije i širi dezinformacije. Korisnicima se savjetuje da provjeravaju činjenice u pouzdanim izvorima, jer umjetna inteligencija – još uvijek – ne razlikuje istinu od statistike. DW