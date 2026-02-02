Struja, voda i umjetna inteligencija ulaze u ozbiljnu vezu

Eksperimentalni podvodni podatkovni centar, koji je Microsoft u proljeće 2018. godine bio potopio na morsko dno kod Orkneya na sjeveroistoku Škotske, ispunio je svoju svrhu. Nakon nešto više od dvije godine izvukli su ga s dubine od 35 metara, očistili, pa potom analizirali. Eksperiment je proglašen uspješnim, sustav hlađenja u moru funkcionira. No, neće ih nastaviti graditi. Naučili smo puno o podmorskom radu te vibracijama i utjecajima na poslužitelje. Ta ćemo saznanja primijeniti na druge slučajeve – rekli su bez navođenja razloga. Bug