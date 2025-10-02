Dr. AI u ordinaciji Reddita
AI sustav Waldo prepoznaje nuspojave zdravstvenih proizvoda analizom komentara na društvenim mrežama
Trenirani model RoBERTa nadmašio je chatbotove poput ChatGPT-a, dosegnuvši gotovo savršenu točnost od 99,7 %. U analizi 437.000 postova s kanabis subreddita Waldo je detektirao 29.000 potencijalnih nuspojava, najčešće tjeskobu i paniku. Kao besplatan i transparentan alat, omogućuje praćenje rizika u realnom vremenu te nudi regulatorima bolji uvid u skrivene signale sigurnosnih problema. Bug