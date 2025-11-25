Kad AI pređe na tamnu stranu, Europa otvara telefonsku liniju za ispovijedi
Alat EU-a za anonimno prijavljivanje kršenja AI Acta
Europski ured za umjetnu inteligenciju predstavio je AI Act Whistleblower Tool, platformu za anonimno prijavljivanje mogućih kršenja Akta o umjetnoj inteligenciji. Alat vodi korisnike kroz detaljan obrazac u kojem navode organizaciju, prirodu sumnjivog postupanja, vrijeme događaja i način saznanja. Mogu se priložiti dokumenti i dokazi te označiti je li slučaj već prijavljen institucijama ili internim mehanizmima. Prijave su moguće na svim jezicima EU-a, uz sigurnu anonimnu komunikaciju s Uredom. Cilj je povećanje nadzora, sigurnosti i transparentnosti u razvoju AI-ja.