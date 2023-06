Prate nam reflekse

Lijeva moždana polutka se, ugrubo, smatra u većoj mjeri odgovornom za procese koji spadaju u kategoriju linearne obrade informacija. To su formalna pravila jezika, matematike, logike, dakle, inžinjerning i programiranje. Desna moždana polutka pak, u većoj mjeri se smatra odgovornom za one manje linearne procese, a jače je utemeljena u vizualnom jeziku. Recimo umjetnost, kreativnost, dizajn. Corpus callosum je most koji spaja jedno i drugo. I dok on u većine ljudi funkcionira sasvim normalno, moje duboko uvjerenje je da kao društvo, a onda i kao poslovno okruženje, blokiramo prijelaz informacija preko tog mosta i učimo ljude razmišljati samo jednom polutkom. To je velika nepravda koja smanjuje užitak života, a ujedno i učinkovitost pojedinca. O tome kako se društvo dijeli na lijevi i desni dio mozga piše Liana Keserić za Tportal.