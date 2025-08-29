Pa se ti natječi s AI, ako ti je Marilyn 'prosječna'

Razna istraživanja pokazala su da atraktivni ljudi imaju prednost pred onima koji izgledom ne ‘obaraju s nogu’ sve oko sebe. Ljepota i privlačnost uvijek su prednost i pozitivna karakteristika osobe i većina ljudi ulaže jako puno truda kako bi bili što ljepši i okolini što privlačniji. No, nije samo ljepota ta koja privlači, već neke osobine. Privlačni ljudi smiju se puno, pažljivo biraju odjeću u kojoj će izaći iz kuće, paze što govore, što jedu, slušaju više nego što pričaju o sebi, brinu o sebi, ali i za ljude oko sebe. Tu su i osobine poput samopouzdanja i duhovitosti. Vrijeđati druge, pušiti, ne dozvoliti ljudima da pričaju, previše piti, zamarati pričama i govoriti gluposti, samo su neki od načina na koje sami sebi umanjujete privlačnost. Klikaj