Pa se ti natječi s AI, ako ti je Marilyn 'prosječna'
Algoritmi diktiraju novu ljepotu: prirodno lice postalo je “mid” – prosječno
Rasprava na TikToku otkrila je kako generacija Z sve češće ikone ljepote iz prošlosti, pa i Marilyn Monroe ili Grace Kelly, proglašava prosječnima. Stručnjaci fenomen nazivaju “algorljepota” – standard koji oblikuju umjetna inteligencija, filteri i estetski zahvati. Sve više ljudi želi izgledati kao digitalno dorađene slike, dok prirodne crte lica postaju “nedostatak”. Psiholozi i vizažisti upozoravaju da to potiče nesigurnost i oduzima ženama pravo na samopouzdanje. Kultura “mid” pokazuje kako su granice između stvarnog i digitalnog izbrisane, a standardi ljepote postali nedostižni. Index