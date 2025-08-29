Pa se ti natječi s AI, ako ti je Marilyn 'prosječna'

Algoritmi diktiraju novu ljepotu: prirodno lice postalo je “mid” - prosječno - Monitor.hr
Algoritmi diktiraju novu ljepotu: prirodno lice postalo je “mid” – prosječno

Rasprava na TikToku otkrila je kako generacija Z sve češće ikone ljepote iz prošlosti, pa i Marilyn Monroe ili Grace Kelly, proglašava prosječnima. Stručnjaci fenomen nazivaju “algorljepota” – standard koji oblikuju umjetna inteligencija, filteri i estetski zahvati. Sve više ljudi želi izgledati kao digitalno dorađene slike, dok prirodne crte lica postaju “nedostatak”. Psiholozi i vizažisti upozoravaju da to potiče nesigurnost i oduzima ženama pravo na samopouzdanje. Kultura “mid” pokazuje kako su granice između stvarnog i digitalnog izbrisane, a standardi ljepote postali nedostižni. Index


02.08.2024. (12:00)

Kako zračiš, tako privlačiš

Zašto su nam neki ljudi privlačni, a drugi odbojni?

Razna istraživanja pokazala su da atraktivni ljudi imaju prednost pred onima koji izgledom ne ‘obaraju s nogu’ sve oko sebe. Ljepota i privlačnost uvijek su prednost i pozitivna karakteristika osobe i većina ljudi ulaže jako puno truda kako bi bili što ljepši i okolini što privlačniji. No, nije samo ljepota ta koja privlači, već neke osobine. Privlačni ljudi smiju se puno, pažljivo biraju odjeću u kojoj će izaći iz kuće, paze što govore, što jedu, slušaju više nego što pričaju o sebi, brinu o sebi, ali i za ljude oko sebe. Tu su i osobine poput samopouzdanja i duhovitosti. Vrijeđati druge, pušiti, ne dozvoliti ljudima da pričaju, previše piti, zamarati pričama i govoriti gluposti, samo su neki od načina na koje sami sebi umanjujete privlačnost. Klikaj

05.04.2024. (12:00)

Ljepota je imperativ

Kozmetička industrija cvate, tržište proizvoda za njegu kože premašilo vrijednost od 160 milijardi dolara

Ako ste nedavno posjetili neki domaći drogerijski lanac, mogli ste posvjedočiti rapidnom širenju ponude kozmetičkih brendova, osobito proizvoda za njegu kože. Na rast te potražnje za gotovo svime što nudi industrija ljepote utjecao je niz čimbenika, poput sve veće brige o fizičkom (i mentalnom) zdravlju, veće potrebe za ugađanjem i njegom, ali i pandemije filtara na društvenim mrežama, zbog kojih sve više potrošača ima potrebu izgledati ispeglano, mladoliko bez obzira na dob. Bez obzira na to stoje li iza kupnje zdravi (njega, zdravlje) ili nezdravi motivi (nerealna očekivanja), tu industriju ekonomska nestabilnost nije ni okrznula, odnosno potrošači su i dalje spremni uložiti u ljepotu bez obzira na rast cijena. Naravno, uz uvjet da brendovi dokažu efikasnost. Motivi su sprječavanje starenja, od reklama najviše živi TikTok, a poseban je fokus na generaciju Alfa. Lider

18.07.2023. (09:00)

Najljepši, nema što!

Iz kojih država dolaze najatraktivniji ljudi na svijetu

Best Answers That Won Indian Beauty Queen The Miss World Crown! Miss India | Femina Miss India 2015

O tome iz kojih zemalja na svijetu dolaze najljepši i najatraktivniji ljudi provedena su brojna istraživanja. Iako svatko ima svoje preferencije i mišljenja kad je u pitanju ljepota, prema komentarima koje su korisnici pisali na popularnoj platformi Reddit, neke su se nacionalnosti posebno istaknule. Prema mišljenju korisnika Reddita, najatraktivnijima na svijetu smatraju se Indijci, a slijede ih Amerikanci i Šveđani. Na popisu su se našli i Japanci, Talijani, Francuzi i brojni drugi, a zanimljivo je da se nijedna balkanska zemlja nije našla među prvih 20 najljepših nacionalnosti. Konačni rezultati temeljili su se na broju objava, komentara i pozitivnih glasova koje je svaka zemlja skupila u raspravama. Zena.rtl

26.05.2023. (18:20)

Pitali AI da im generira idealnu ženu i muškarca

19.05.2023. (19:00)

Riječ "ružno" dolazi od "rugati se". Eto, sad znaš i to

Jezikova juha: Estetika ružnog

Iako je lijepo na prvu ono što je oku ugodno, doživljaj lijepoga katkad može biti uvjetovan i izvježban. Povjesničari umjetnosti tako mogu vidjeti ljepotu u stilovima koji bi prosječnoj osobi izgledali čudno. No, vjeruje se da sama sposobnost estetske procjene ima izvore u evoluciji. Darwin je tvrdio da je paunov rep privlačan paunici te je upravo to privlačenje svrha doživljaja ljepote. Krajolici koji nas ostavljaju bez daha obećavaju slobodnim prostorom za kretanje, izvorom hrane ili pitke vode, mogućnošću da se pronađe skrovište ili sl. Kod ljudi tu su signali vještine, snage (posebno u muškaraca) te u žena plodnosti. Istovremeno, evolucijski preferiramo partnere koji ne odskaču previše od prosječnih crta lica i tjelesne građe, što možda nije na prvi pogled očito, ali je eksperimentalno dokazano. Lingvist Saša Kresojević za lokalni medij.

09.02.2021. (20:30)

Ma okej, samo još malo plastične ambalaže

Miss svijeta nije bila dovoljno lijepa za Hollywood: Povećaj grudi, popuni stražnjicu!

Priyanka Chopra je 2000., u dobi od 18 godina, u Londonu pobijedila na svjetskom izboru za Miss svijeta, a kad se pokušala probiti u svijetu glume jedan joj je filmski redatelj savjetovao da si “napravi nove grudi” i “popravi proporcije”, piše ova ljepotica u svojoj novoj autobiografiji ‘Unfinished’. S redateljem se tad bio složio i njen tadašnji menadžer. Uspjela je filmu unatoč njihovim savjetima. IndieWire

27.03.2019. (13:00)

Lijepa foto-priča: Danska fotografkinja ljubila više muškarca i žena, a snimala ih prije i poslije poljupca

24.12.2018. (17:30)

Venus without furs

Prva Playboyeva ćelava zečica

Vendela Lindblom krasit će zimsku naslovnicu Playboya u siječnju 2019. godine i bit će prva zečica ćelave glave. 23-godišnja manekenka švedsko-brazilskog porijekla prije je bila opsjednuta kosom, a ošišala se zato da se istakne od ostalih. Na njenom Instagramu prvih nekoliko fotografija je s kosom, većina bez, a lijepa je svakako. Daily Mail