Kad koža poželi postati mama

Znanstvenici s američkog sveučilišta Oregon Health and Science po prvi su put uspjeli pretvoriti ljudske stanice kože u jajne stanice koje se mogu oploditi spermijem i razviti do ranog embrionalnog stadija. Tehnika, nazvana „mitomejoza“, kombinira elemente mitoze i mejoze kako bi somatske stanice smanjile broj kromosoma na 23. Premda je uspješnost zasad niska, a embriji često nose genetske greške, riječ je o revolucionarnom dokazu koncepta koji bi jednog dana mogao omogućiti biološko roditeljstvo neplodnim i istospolnim parovima — ali otvara i cijeli niz etičkih dilema bez presedana. Igor Berecki za bug