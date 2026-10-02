Sindikalni mokri snovi
Analiza troškova: Razlika između gradske ponude i zahtjeva sindikata ZET-a i Holdinga iznosi deset milijuna eura
Nakon prekida nezakonitog štrajka, pregovori između Grada i sindikata ZET-a i Holdinga se nastavljaju. Grad nudi kumulativni rast osnovice od oko 14 posto u godinu dana, čiji bi trošak iznosio 41,2 milijuna eura. S druge strane, sindikati traže veće osnovice uz indeksaciju i promjenu koeficijenata, čime bi trošak narastao za dodatnih deset milijuna eura samo po osnovi osnovice, dok ukupni zahtjevi prelaze 66 milijuna eura. Za postizanje dogovora obje strane moraju uskladiti financijske mogućnosti poduzeća i realne troškove života radnika. tportal