Novi zagrebački recept za kaos: Malo manje tramvaja, malo više smeća

Županijski sud u Zagrebu proglasio je štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nezakonitim jer nisu ugovoreni nužni poslovi niti je na snazi bio socijalni mir. Budući da je riječ o prvostupanjskoj presudi, sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu u roku od 15 dni. Iako je odvjetnik ZET-ova sindikata izjavio kako se radnici postupno vraćaju na posao i pokreću promet radi građana, šef Sindikata vozača Vlado Jozić to je demantirao, poručivši da nema izlaska na ceste do zajedničkog dogovora. Gradom vozi tek minimalan broj linija i kamiona Čistoće. Index, Pravomoćna odluka o nezakonitosti štrajka u ZET-u i Čistoći mogla bi organizatorima donijeti izvanredne otkaze i obvezu naknade štete, ističe prof. dr. Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Sindikalne povjerenike pritom ne bi spasila zakonska zaštita jer nezakoniti štrajk predstavlja opravdan razlog za otkaz koji sud može potvrditi. Jutarnji