Novi zagrebački recept za kaos: Malo manje tramvaja, malo više smeća
Tomašević: Čekamo presudu o štrajku, sindikati namjerno odugovlače
Gradonačelnik Tomislav Tomašević obratio se javnosti nakon što je Županijski sud odbio privremeno zabraniti štrajk u ZET-u i Holdingu, istaknuvši da je ključna konačna presuda o zakonitosti štrajka. Zamolio je građane na solidarnost i smanjenje prometnih gužvi. Naglasio je da ponuda radnicima ostaje – sva postojeća prava te ukupno povećanje plaća za oko 9% uz daljnju indeksaciju. Tomašević je optužio sindikat ZET-a za namjerno opstruiranje i odugovlačenje arbitraže o nužnim poslovima te dodao kako Grad razmatra pravne opcije za alternativni odvoz otpada. Index
- Štrajk u ZET-u i Čistoći doveo je do prometnog kolapsa i zastoja u odvozu otpada, pri čemu su grad, uprava i sindikati dočekali prosvjed bez unaprijed dogovorenog minimuma usluga za ključne ustanove poput bolnica. Dok sindikati traže povećanje osnovice od 12 do 13 posto zbog inflacije i teških uvjeta rada, gradska uprava nudi postepeni rast od 9 posto i upozorava da bi zahtjevi podigli trošak plaća za više od 20 posto. Ključni problem sindikalne pozicije leži u tome što uz veće plaće ne jamče pouzdaniju i kvalitetniju uslugu, dok izostanak pravovremenog dogovora o nužnim poslevima predstavlja zajednički upravljački i politički neuspjeh svih uključenih strana. Višeslav Raos za tportal
- Mate Kapović u objavi na Facebooku iznio je sumnju da iza štrajka u Zagrebu stoje premijer Andrej Plenković i HDZ s ciljem političkog rušenja gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Iako za svoje tvrdnje nema izravnih dokaza, poziva se na politički kontekst i obiteljske veze sindikalnog čelnika s saborskom većinom. Smatra da napad neće uspjeti jer su građani protiv štrajka, no upozorava da će događaj dugoročno narušiti ugled sindikata i radničkog organiziranja. Istovremeno je oštro kritizirao i protivnike štrajka i ljevicu koja ga slijepo podržava. Index