Prvi dan štrajka ostavio je ulice bez tramvaja i autobusa, a građani su posegnuli za svim mogućim rješenjima - Monitor.hr
Danas (07:00)

Iskoristili su lijep dan na otvorenom

Prvi dan štrajka ostavio je ulice bez tramvaja i autobusa, a građani su posegnuli za svim mogućim rješenjima

Prvi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga paralizirao je uobičajeni javni prijevoz, no Zagreb nije stao. Građani su se snašli pješačenjem, biciklima, vlakovima te dijeljenjem prijevoza (carpooling), dok su cijene taksija naglo skočile. Zbog manje gužve na cestama, ovaj neslužbeni prometni eksperiment pokazao je kako bi grad s boljom organizacijom mogao izgledati poput urednih svjetskih metropola. tportal, Jutarnji

  • Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas, čeka se i odluka o arbitraži. Otpad se odvozi samo iz nužnih ustanova, a građanima se preporučuje recikliranje i izbjegavanje ostavljanja otpada pokraj prepunih spremnika. Gradski dužnosnici ističu kako se Zagreb zasad dobro nosi s prometnim izazovima, a za sutra u 11 sati najavljena je izvanredna konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegovih zamjenika. Index
  • Tomašević: Ne prihvaćamo zahtjeve koje financije ne mogu izdržati (HRT), razgovarao sam s radnicima koji ne štrajkaju. Kolege su ih vrijeđale (Index)

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Jučer (15:00)

Divlja vožnja kroz zagrebački pakao: jedni bacaju vruć krumpir, a drugi žongliraju

Štrajk u ZET-u i Holdingu: Tomašević ga proglasio nezakonitim, arbitraža presuđuje sutra, a građani se snašli uz carpooling

U Zagrebačkom holdingu i ZET-u održan je štrajk zbog isteka kolektivnih ugovora i pregovora o materijalnim pravima. Ključni spor nastao je oko opsega nužnih poslova koji se ne smiju prekidati. Dok je poslodavac tražio da radi oko 40 posto zaposlenika, sindikati su to odbili uz obrazloženje da Zakon o radu nužne poslove definira isključivo kao zaštitu života, zdravlja i sigurnosti, a ne kao svakodnevni prijevoz. Budući da dogovor nije postignut, pokrenut je arbitražni postupak, uz optužbe sindikata da je grad zakasnio s prijedlogom. Usprkos tenzijama, zakonske pretpostavke za štrajk izgledaju ispunjene. Index

  • Tomašević oštro je osudio potpuni štrajk ZET-a i Holdinga kao nezakonit jer je započeo prije okončanja arbitraže o nužnim poslovima (presuda dolazi sutra). Istaknuo je da štrajkaši neće dobiti plaću za vrijeme provedeno u obustavi rada te je poručio da sindikalni lideri snose svu pravnu odgovornost za nastalu štetu. Naglasio je da je gradska uprava ponudila kumulativno povećanje plaća od oko 14 posto, dok Županijski sud tek treba odlučivati o tužbama i privremenoj mjeri zabrane štrajka. Pozvao je građane na oprez (te ih pohvalio) i nastavak korištenja alternativnih oblika prijevoza i sutra. Jutarnji
  • Vozačica tramvaja Kristina nije se pridružila štrajku (Jutarnji, Index), nakon smjene zamijenio ju je kolega (tportal)
  • Utučeni taksist: ‘Očekivao sam nešto više, ovo je čudna priča’ (tportal)
  • Vrtići i osnovne škole rade normalno, u srednjima ima izostanaka, štrajk će se nastaviti i sutra ukoliko im Tomašević ne udovolji (Index)
  • Osvanula platforma idemozagreb.com: Stranica na kojoj Zagrepčani nude mjesta u svojim autima (Index)
Jučer (00:30)

Napeti živci, a još je i ponedjeljak

Nezapamćeni kolaps u Zagrebu: ZET u štrajku, a građane čeka prometni pakao

Zbog potpunog obustavljanja 15 tramvajskih i 134 autobusne linije, Zagreb u ponedjeljak očekuje neslana prometna blokada. Tračnice ostaju prazne, dok će se Slavonska, Ilica, Savska i mostovi preko Save zagušiti osobnim vozilima. Najveće gužve očekuju se u jutarnjoj i popodnevnoj špici. Iako su nadređeni pozvani na pisanje ispričnica, više od 380 tisuća radnika, srednjoškolaca i studenata – od kojih mnogi pristižu na prvi dan fakulteta – morat će se naoružati čeličnim živcima kako bi stigli do svojih odredišta. Net, Nacional

  • Vozači u Čistoći u srpnju su prosječno dobili 1851 euro neto, radnici na Gradskim grobljima 1586 eura, vrtlari u Zrinjevcu 1574 eura, cestari u Zagrebačkim cestama 1545 eura, a komunalni radnici u Čistoći 1651 euro. ZET-ovci prosječno dobiju 1931 euro (N1)
  • Grad Zagreb podnio je tužbu kojom osporava zakonitost najavljenog štrajka, Grad je tražio 40 posto aktivnih radnika, dok su sindikati ponudili tek jedan posto. Stručnjaci upozoravaju da je Grad možda zakasnio s rokovima, ali ističu i mogući argument o obvezi socijalnog mira iz istekle kolektivne pogodbe. Sudska odluka očekuje se već u ponedjeljak. Ako štrajk bude proglašen nezakonitim, sud ga može zabraniti, a sudionicima prijeti izvanredni otkaz (Jutarnji)
  • Prometni stručnjak kritizirao štrajk: Niste tu zbog politike, plaća ili osobne koristi. Ovo je neprihvatljivo (N1)
Prekjučer (17:00)

Vozi, Miško - ali u rikverc!

Zagreb pred štrajkom: Tomašević odbio ultimatume sindikata

Propali su pregovori i mirenje između Grada Zagreba i sindikata, pa u ponedjeljak kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u. Gradonačelnik Tomislav Tomašević optužio je sindikate za nedgovornost, iznošenje neistina i širenje zahtjeva u posljednji trenutak (povećanje osnovice na 13%). Budući da minimalne javne usluge nisu dogovorene, a arbitraža traje, gradske vlasti poručuju da štrajk ide bez njihovog blagoslova, dani u štrajku se neće platiti, a sindikalni čelnici snosit će pravnu odgovornost. Građani se pozivaju na strpljenje i solidarnost, a poslodavci da zbog štrajka omoguće rad od kuće. Jutarnji, tportal, Index, Lider

Prekjučer (01:00)

Nisu nastavile rasti

Sindikati ZET-a i Holdinga najavili opći štrajk od ponedjeljka zbog propalih pregovora o plaćama

ZET i Zagrebački holding u ponedjeljak kreću u generalni štrajk jer su propali pregovori o novom povećanju plaća, a gradonačelnik Tomašević upozorava da štrajk neće platiti. Sindikati tvrde da plaće stagniraju, no društvenim mrežama kruži njihov lanjski letak u kojem se hvale da su im plaće u nepune dvije godine rasle za više od 40 posto. Gradonačelnik ističe kako su primanja operativnih radnika u njegovu mandatu kumulativno porasla do 80 posto te ove godine za dodatnih 4,4 posto, ocijenivši najavljeni štrajk neodgovornim. tportal, Index

  • U prekid rada bi, prema najavama sindikata, trebalo krenuti oko 9200 radnika Holdinga i ZET-a, tramvaji u ponedjeljak u 3.30 neće krenuti s Remize, prijevoz osoba s invaliditetom i specijalizirani školski prijevoz trebao bi biti osiguran… (Večernji)
  • Javio se i autor stranice na Facebooku pod nazivom “Treskom po Zagrebu”. Uz objavu je pokazao svoj raspored i satnicu za rujan, tvrdeći da je u 26 kalendarskih dana imao samo tri slobodna dana, a tijekom cijelog rujna njih pet. Evidentirano je ukupno 197,88 sati, dok je navedeni mjesečni fond 176 sati. “Sedam sati je u prometu. Gleda signalizaciju, pješake, automobile, bicikliste, romobile… pritom mora biti koncentriran, vozač mora biti odmoran, naspavan i psihički i fizički spreman.” (Zagreb.info)