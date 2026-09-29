Iskoristili su lijep dan na otvorenom
Prvi dan štrajka ostavio je ulice bez tramvaja i autobusa, a građani su posegnuli za svim mogućim rješenjima
Prvi dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga paralizirao je uobičajeni javni prijevoz, no Zagreb nije stao. Građani su se snašli pješačenjem, biciklima, vlakovima te dijeljenjem prijevoza (carpooling), dok su cijene taksija naglo skočile. Zbog manje gužve na cestama, ovaj neslužbeni prometni eksperiment pokazao je kako bi grad s boljom organizacijom mogao izgledati poput urednih svjetskih metropola. tportal, Jutarnji
- Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i danas, čeka se i odluka o arbitraži. Otpad se odvozi samo iz nužnih ustanova, a građanima se preporučuje recikliranje i izbjegavanje ostavljanja otpada pokraj prepunih spremnika. Gradski dužnosnici ističu kako se Zagreb zasad dobro nosi s prometnim izazovima, a za sutra u 11 sati najavljena je izvanredna konferencija za medije gradonačelnika Tomislava Tomaševića i njegovih zamjenika. Index
- Tomašević: Ne prihvaćamo zahtjeve koje financije ne mogu izdržati (HRT), razgovarao sam s radnicima koji ne štrajkaju. Kolege su ih vrijeđale (Index)