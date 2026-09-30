Nisu oni krivi
Štrajk ZET-ovaca izgledno završio, tramvaji ponovno voze, Tomašević: Razumijem frustracije, ali poštujte radnike
Nakon što je Županijski sud u Zagrebu proglasio štrajk u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nezakonitim i naredio njegov prekid, radnici su se postupno vratili na posao. Sindikat Čistoće prvi je prekinuo obustavu rada, dok su ZET-ovci nakon pregovora i odgođene konferencije za medije također ponovno pokrenuli tramvaje i autobuse. Index
- Obratio se odvjetnik sindikata ZET-a: “Presuda je nezakonita” (Index)
- Nakon što je sud proglasio štrajk u ZET-u i Holdingu nezakonitim, gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da se radnicima štrajk neće platiti. Zahvalivši građanima na trodnevnom strpljenju, naglasio je kako sindikalni lideri neodgovornim postupanjem nisu osigurali minimalne poslove te su nanijeli reputacijsku štetu i samim radnicima. Iako su pregovori s upravama otvoreni, Tomašević je jasno istaknuo da na ultimatume nikada neće pristati (Jutarnji)